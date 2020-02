Técnicas para el control y eliminación de plagas, informa Desinsectaciones Costa Málaga Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 16:57 h (CET) Ratas o ratones, cucharas, termitas, hormigas y moscas son las plagas más comunes en Andalucía "La eliminación de plagas comunes ya sean urbanas o campestres a través de acciones de saneamiento e higiene ambiental es lo que se conoce conoce como fumigación".

A continuación se presentan algunas de las técnicas más comunes en el control y eliminación de plagas en Málaga:

Según la tipología de plaga y su buciación se empleara una técnica u otra, ya que no es lo mismo fumigar cucarachas en Málaga dentro de un hogar que una desratización.

En algunos casos, los afectados optan por emplear productos comerciales para la eliminación de ciertas plagas como son terminas, cucharas u hormigas, pero cuando la aparición de insectos o roedores es continuada, es preferible y recomendable acudir a profesionales en el sector, empresas especializadas en control de plagas en Málaga que aplican tratamientos más efectivos, cuyos efectos son mucho más extensos en el tiempo que si se aplicase cualquier producto comercial.

Técnicas de fumigación

- Aspiración: aplicada cuando los insectos estén visibles. Con ella se lleva a cabo la eliminación de insectos rastreros y su aplicación no garantiza la erradicación de plagas.

- Nebulización: técnica con la que se rocía insecticida sobre plantas y su uso está prohibido en el sector alimentación.

- Termonebulización: fumigación aplicada en zonas de difícil acceso o puntos inaccesibles, con la que se dispersa un agente químico en forma de niebla.

- Pincelación: consiste en la aplicación de laca insecticidad por la zona de paso de los insectos

- Repelentes electrónicos: dispositivos conectados a la corriente eléctrica con los que se ahuyenta a roedores e insectos.

- Cebos alimentarios que contienen insecticidas, una de las técnicas más comunes para la eliminación de roedores.

- Trampas adhesivas con las que atraer a los insectos. Una vez que el animal toma contacto con ella, lo retiene, evitando su desplazamiento. Un mecanismo habitual empleado para hormigas, cucharachas o incluso moscas.

