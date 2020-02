Cinco países se especializan con Método ARCÓN en Málaga para mayor salvamento en desastres Comunicae

martes, 4 de febrero de 2020, 16:09 h (CET) Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga organiza el LIV Curso, Internacional, de Búsqueda y Detección Canina Método ARCÓN (Personas Vivas Sepultadas), que se está realizando durante el presente mes de febrero El Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga organiza el LIV Curso, Internacional, de Búsqueda y Detección Canina Método Arcón (Personas Vivas Sepultadas), que se está realizando durante el presente mes de febrero, oficial por la citada Institución y por la Escuela Provincial de Extinción de Incendios y Protección Civil de la Excma. Diputación de Málaga, concentrando un alumnado rigurosamente seleccionado a nivel nacional e internacional de Unidades Caninas oficiales (de Cuerpos de Bomberos y Ejércitos) de Bolivia, Guatemala, Portugal, Colombia y España.

El Método Arcón es el medio más eficaz (respecto a instrumentos naturales y tecnológicos) que existe para la búsqueda, detección y salvamento, siendo consecuentemente el único sistema para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento que ha sido oficialmente avalado tanto a nivel científico como académico. Aprobado como el sistema oficial de formación e intervención para equipos caninos de rescate por Gobiernos de países con alto riesgo sísmico, debido fundamentalmente, a sus excepcionales resultados internacionales, oficialmente acreditados, relativos a numerosas operaciones reales de preservación y/o salvamento de vidas, siendo oficialmente galardonado por prestigiosas Universidades, Instituciones Científicas, Cuerpos de Bomberos, de Policías, Ejércitos, las Naciones Unidas, etc., y certificado como un destacado avance científico y operativo a favor de la humanidad.

Los docentes del Curso son Javier Luque Sánchez, profesor homologado del Método Arcón, con una extraordinaria trayectoria y nivel de reconocimiento a nivel internacional, Cabo del CPBM y Presidente del GERCCMA, y el Dr. h.c. Jaime Parejo García, Autor y Propietario Intelectual del Método Arcón, director y también profesor del curso, quien presenta actualmente el mayor grado de reconocimiento oficial a nivel mundial en la especialidad de Búsqueda, Detección Canina y Salvamento, habiendo sido galardonado por numerosas Instituciones, Naciones Unidas, Universidades, Gobiernos, etc. https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial recientemente investido Doctor Honoris Causa por la Universidad más prestigiosa de Guatemala, y quien ha seleccionado proponer, acreditar al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga como Centro Internacional de Formación y Homologación Método Arcón (CIFHMA) a todos los efectos, habiendo sido ya aprobado con la respectiva aceptación de las respectivas autoridades competentes.

