La construcción industrializada con prefabricados de hormigón mejora en el tercer trimestre, según Andece

martes, 4 de febrero de 2020, 11:33 h (CET)

martes, 4 de febrero de 2020, 11:33 h (CET) La edificación residencial ralentiza su crecimiento. Mejora la edificación no residencial y la obra civil. El crecimiento del consumo de prefabricados de hormigón es generalizado por comunidades autónomas, salvo Canarias, Castilla La Mancha y La Rioja El consumo de prefabricados de hormigón mejora su crecimiento. Según los datos del tercer trimestre de 2019 facilitados por ANDECE, Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, el consumo trimestral ha sido de millón y medio de toneladas, aumentando un 17% respecto al segundo trimestre de 2019.

La edificación residencial ha moderado su crecimiento trimestral, mostrando una ralentización frente al auge que se registró al inicio del año. Frente a ello, resurge la edificación no residencial, que había caído de actividad y que, sin embargo, en el tercer trimestre aumenta considerablemente, a un ritmo superior al veinte por ciento.

Cabe destacar también que se mantiene la tendencia positiva observada al inicio del año en cuanto al nivel de consumo en obra civil. Los datos trimestrales muestran un aumento de dos cifras si se compara con el trimestre anterior, dando solidez al nivel de actividad alcanzado hasta ese momento.

El crecimiento del consumo de prefabricados de hormigón por Comunidades Autónomas es en general positivo. Tan solo tres Comunidades, Canarias, Castilla La Mancha y La Rioja, registran un descenso de actividad.

Las Comunidades con un mayor crecimiento se encuentran en el centro y norte peninsular; son: Aragón, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y Navarra.

Desde ANDECE se confía en que el nuevo Gobierno tenga en consideración la industrialización de la construcción y los beneficios que puede aportar a los planes a desarrollar por el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Es posible promover otra forma de construir, optimizando el uso de materiales y minimizando la generación de residuos, tanto en obras de mantenimiento como en las nuevas obras que se puedan acometer.

ANDECE está integrada por las empresas más dinámicas de la industria del prefabricado de hormigón en España, con una producción que supera el 70% del volumen de negocio del sector industrial. Las empresas asociadas son las protagonistas del desarrollo de los Prefabricados de Hormigón en España y, por tanto, de la Construcción Industrializada, ya que vienen acometiendo importantes procesos de modernización de sus instalaciones e incorporando constantemente maquinaria de fabricación de última generación.

