Diez ​motivos para estudiar Big Data Descubre por qué es tan interesante estudiar un máster especializado en Big Data Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 4 de febrero de 2020, 09:24 h (CET)

En la actualidad, la mayoría de los empleos que se generan en el mercado laboral están relacionados con el procesamiento de datos informáticos y con el uso de las nuevas tecnologías. Uno de los trabajos que más demandan las empresas es el de especialista en Big Data, por ello es muy importante recibir una correcta formación en Big Data.

El master en big data & business analytics de IMF Business School, desarrollado en colaboración con la consultora de tecnología INDRA, es un programa pionero que cuenta con un doble título de la Universidad Nebrija. Un máster en Big Data, donde los estudiantes pueden aprender todo lo necesario para encontrar un puesto de trabajo bien remunerado en el mercado laboral.



Sector en pleno auge A través del Big Data, las empresas y organizaciones pueden convertir grandes volúmenes de datos en información valiosa para crear nuevos productos o conocer mejor a los clientes. Una gran cantidad de posibilidades que permiten mejorar a los negocios en múltiples aspectos.



Se puede decir por tanto, que el sector Big Data está en pleno auge, ya que muchas empresas necesitan contar con especialistas en Big Data que sepan desarrollar correctamente las tareas de procesamiento de datos informáticos.



Oportunidad de encontrar una salida laboral Estudiar un máster en Big Data se ha convertido en una excelente opción para encontrar un puesto de trabajo, puesto que el Big Data es un área tecnológica que representa a la perfección a las profesiones del futuro.



Hoy en día, la analítica de datos es una prioridad para la mayoría de las empresas, por lo que es fundamental aprender competencias que permitan desempeñarse como Data Scientist o Big Data Engineer.



Puesto de trabajo bien remunerado En el mercado laboral existe una gran escasez de especialistas en Big Data, de manera que estudiar un título de postgrado de esta área tecnológica es muy recomendable para todos aquellos profesionales del sector TIC que quieren encontrar un empleo bien remunerado.

A través de un máster en Big Data, los estudiantes aprenden todo lo necesario para convertirse en analista de datos y encontrar una oportunidad laboral.



Alta demanda en diferentes sectores El sector bancario, el sector del marketing o el sector de las telecomunicaciones son algunos de los ámbitos que más demandan a profesionales del sector TIC especializados, pero no son los únicos sectores que necesitan contar con expertos en Big Data.



El sector sanitario, el sector energético o el sector retail también están apostando fuerte por la integración del Big Data para mejorar los procesos productivos en las organizaciones.



Enorme impacto en las empresas Si por algo destaca el Big Data, además de por transformar digitalmente a las empresas, es por aportar soluciones que permiten resolver los problemas que presenta la sociedad del siglo XXI.



Por ello, a través del estudio de un máster en Big Data es posible encontrar salidas profesionales en diversos negocios como Chief Data Officer o como Arquitecto en Big Data.



Uso de tecnologías de vanguardia Los profesionales del sector TIC que deciden estudiar un máster en Big Data obtienen una visión global de las tecnologías Big Data, por lo que aprenden a utilizarlas según las necesidades que presenta cada organización.



Además, en este tipo de título de postgrado, los estudiantes reciben una formación centrada en la aplicación de técnicas analíticas para resolver los problemas más comunes que plantean los negocios.



Área tecnológica en constante evolución El Big Data es un área tecnológica que está en constante evolución, un hecho que se puede ver reflejado en el enorme impacto digital que ha tenido en la mayoría de las empresas en los últimos años. Por tanto, es muy aconsejable estudiar un máster en Big Data para convertirse en un auténtico experto en analítica de datos informáticos.



Acceso a otras disciplinas y áreas tecnológicas Formarse en áreas tecnológicas como el Big Data es muy importante, ya que dentro de unos cuantos años, la mayoría de las profesiones van a estar relacionadas con el tratamiento de los datos informáticos.



Mediante el estudio de un máster especializado en Big Data, los estudiantes aprenden a utilizar diferentes herramientas digitales que también se utilizan en otras áreas tecnológicas como la Inteligencia Artificial o la Ciberseguridad.



Valor añadido para las empresas Como ya se ha comentado anteriormente, cada vez son más las empresas que demandan a profesionales del sector TIC que estén especializados en Big Data, debido a que este perfil de trabajador es capaz de transformar los datos informáticos en información útil.



Información que ayuda de forma notable a mejorar aspectos de la empresa como los procesos productivos, los productos que se fabrican o el trato que reciben los clientes.



Trabajar con grandes fuentes de datos Uno de los grandes beneficios que aporta estudiar un máster en Big Data es trabajar con grandes fuentes de datos informáticos. Todas las empresas necesitan procesar datos informáticos para mejorar en múltiples aspectos, por lo que estudiar un máster en Big Data es una excelente opción para los profesionales del sector TIC que quieren encontrar una oportunidad laboral.

