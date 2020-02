Adpone participará en el MWC por cuarta vez, presentando su tecnología especializada en hacer llegar cada anuncio a la persona indicada Comunicae

lunes, 3 de febrero de 2020, 12:57 h (CET) En los próximos días se realizará el evento más relevante en el sector de la tecnología y la comunicación móvil a nivel mundial. Del 24 al 27 de febrero se celebra, en La Fira de Barcelona, el Mobile World Congress. A este evento, acuden las empresas más influyentes del sector. Habrá, como cada año, presentaciones de avances en productos y servicios. Adpone participará de el evento por cuarta vez, presentando su tecnología especializada en hacer llegar cada anuncio a la persona indicada En el complejo espacio publicitario digital, escoger el sitio perfecto para un anuncio es un punto clave de análisis para las marcas. También, lo es para los editores, quienes buscan proteger su propia imagen publicando contenido publicitario de calidad.

Con el nacimiento de los influencers, la gran mayoría de las empresas han apostado por ellos para comunicar su contenido a diversos públicos. Pero lo digital es cambiante y los públicos, también lo son. Es por ello que, en los últimos tiempos, las empresas que han superado sus objetivos de branding han sido aquellas que han apostado por micro influencers para comunicar mensajes específicos, a audiencias específicas. Esta estrategia parte de comprender que no todos los mensajes llegan a las personas de la misma manera. Cada marca quiere y requiere de encontrar su propia estrategia de acercarse a sus potenciales clientes.

Identificar el canal de difusión perfecto para cada anuncio es la clave para convertir un mensaje en una decisión de compra. A su vez, cada canal de difusión posee características y un modo de consumo de información distinto. El objetivo se encuentra en lograr crear una conexión poderosa y duradera entre los editores y los anunciantes. Para ello, es necesario tener conocimiento de la situación política, económica y cultural de cada región y, más profundamente, las necesidades de cada audiencia en particular. Solo así, se puede garantizar la adaptabilidad, el posicionamiento y la segmentación adecuada.

Actualmente, el reto al que se enfrentan las empresas dedicadas a la publicidad digital es procurar conocer a las nuevas generaciones de audiencias y las tendencias de consumo. Con ese abanico de información, pueden generar perfiles que garanticen engagement o afinidad al producto o servicio.

Por otra parte, lo cierto es que al referirnos al término audiencia, ya no hacemos referencia únicamente a un grupo grande de personas de un género o edad determinada, sino a cada individuo con sus respectivas necesidades.

Hay tantas audiencias como individuos hay en el mundo.

Adpone cuenta con un equipo multicultural con sede en Barcelona que opera en todas partes del mundo, persiguiendo el objetivo de que cada anuncio llegue a la persona correcta. Este es el espíritu de Adpone y lo consigue gracias al desarrollo de tecnología propia de primer nivel.

Acerca de Adpone

Fundada en 2015 en España, Adpone es una compañía de tecnología especializada en optimizar campañas publicitarias y se encuentra entre las más relevantes del momento.

Adpone es la única compañía, aparte de Google, capaz de garantizar una tasa de llenado del 100% para sus anunciantes. La empresa optimiza los inventarios de los sitios web asociados, creando alianzas duraderas y asegurando un flujo de ingresos fijo. Actualmente, brinda su servicio a más de 400 sitios web en europa, américa latina, apac, áfrica y estados unidos.

Para más información www.adpone.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.