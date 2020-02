Funcionarios ​No tengo más remedio que reconocer que el gremio de funcionarios ha mejorado de forma ostensible Manuel Montes Cleries

lunes, 3 de febrero de 2020, 08:31 h (CET) Así lo entienden los usuarios de la función pública, que actualmente está comenzando a derivar por elevación sobre los dirigentes políticos. Aquí cada uno quiere salvar sus responsabilidades cargando el muerto a la falta de criterio y previsión –de los otros- ante las calamidades. Algunas imprevisibles y otras que se podían evitar.



Siempre se ha dicho que las corrientes de agua tienen su espacio. Cuando el hombre las modifica en cuanto pueden recuperan su curso natural. Esto lo puedo comprobar fácilmente en el barrio en el que vivo. Las casas unifamiliares se desparraman por la ladera de un monte. Algunos, demasiado espabilados, han embovedado los arroyos para aprovechar el espacio. Pero de vez en cuando se produce la inundación. El final es previsible aunque evitable.



Algo similar parece haber sucedido en Campanillas. El resultado, aunque no ha habido desgracias personales, ha sido terrible en lo que respecta a la pérdida de bienes materiales. Ahora se echa la culpa a los bomberos, a los dirigentes políticos que no tienen planes previstos para estas circunstancias, etc. Pero se olvida tener en cuenta el tratamiento que se hace en los arroyos y desagües que pierden eficacia y se convierten en bombas de espoleta retardada.



Aun recuerdo el problema de la presa de Tous. La construcción de la autovía del Mediterráneo creo una barrera artificial que provocó aquella desgracia. En el Rincón de la Victoria, el paseo marítimo propició unas inundaciones tremendas hace varios años. Veremos que hacen en su prolongación, a ver si caen en el mismo error.



Pero quiero acabar hablando de mi buena noticia de hoy. Tiene que ver con el tratamiento de mis vértebras rotas o degradadas. El cirujano ha desechado la intervención quirúrgica por el momento. Pero lo ha hecho con una atención y una rapidez de actuación encomiables. Es de esos médicos que empiezan a curar con su trato y su palabra.



Su recomendación principal se basa en un tratamiento de natación terapéutica. Y ahí llega el asombro positivo. Me encamino a la piscina de la Universidad de Málaga y me encuentro con unas instalaciones inmejorables, unos funcionarios (principalmente el servicio médico) amabilísimos y una tramitación rápida y eficaz. Ole por ellos. Hace ocho años ya escribí un artículo sobre los funcionarios de la Universidad (“funcionarios que funcionan”27-5—12) en el que elogiaba el trabajo de la Administración General de la UMA. Hoy ratifico que siguen siendo extraordinarios.



Hoy me siento obligado a reconocer esta situación como motivo de una buena noticia. Los medios de comunicación se llenan de protestas y reclamaciones sobre todo y todos. Yo creo que es de justicia el resaltar las cosas bien hechas. Enhorabuena a sus protagonistas. Comentarios Casas Viejas 03/feb/20 13:52 h. No se puede decir lo mismo de otros funcionarios. Por ejemplo, de los inspectores de sanidad en el caso iDental. La cadena de tratamiento bucal iDental ha dejado en la cuneta a 400.000 afectados/desgraciados sin salud, sin dinero y sin dientes. En iDental se extraian dientes sanos para cobrar los implantes. Solo un inspector de sanidad (Carlo Yañez) destapó el caso iDental en Sevilla. Pero la Junta de Andalucía (la del voto cautivo) le abrió expediente y lo apartó del caso. ¿Como es posible que ninguno de lo 17 Consejeros de Sanidad se enteraran de lo que estaba pasando?. En las 26 clinicas patera de la cadena los becarios/Dentistas hacían practicas carniceras con resultado de hepatitis C. Pero los Colegios de Médicos y Odontolotos dicen que ellos no tienen potestad sancionadora. Seamos realistas, el mayor cancer que tiene este país en la órbita de los Estados fallidos es el corporativismo. Y segundo lugar el enchufismo. Ahí está el Tribunal de Cuentas que hace unos años en su plantilla el parentesco llegaba al 78%, dos puntos por encima de ese 76% que no cree en la justicia. Y en ese plan. Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Edgar Olguín, conjunciones inmortalizadas ​"Somos binomio en asfalto, encuentro de masa con masa, pasividad en movimiento”. Señor Fernando Ónega ¿de qué parte está usted? “Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”. John A. Lincoln ​La Iglesia católica y el tiempo ordinario Antes de este tiempo, no se había establecido un uso litúrgico unificado del color en las vestiduras. Aunque si existen referencias al uso de cuatro colores principales: blanco, rojo, negro y verde Contextos saludables “Podrás no requerir ocupación para comer, pero necesitarás trabajar para poder sentirte vivo” Experiencia paranormal… Un poema de Aurora Varela