Proyecto de ley amenaza los derechos de la juventud transgénero en Dakota del Sur

El más reciente proyecto de ley estatal contra personas transgénero en Estados Unidos, denominado HB 1057, fue aprobado el miércoles por la Cámara Baja de Dakota del Sur por una abrumadora mayoría de 46 votos a favor y 23 en contra. La ley penaliza los procedimientos médicos destinados al tratamiento de la disforia de género en personas menores de 16 años. Según la Asociación Médica Estadounidense (AMA, por sus siglas en inglés), la “disforia de género” es una “incongruencia entre el sexo anatómico y la identidad de género”. Cuando una persona identificada al nacer como perteneciente al sexo masculino o femenino es transgénero siente que pertenece a otra categoría dentro del espectro femenino-masculino. La AMA calcula que un 0,6% de la población es transgénero y afirma que esto “ha sido reconocido y documentado en poblaciones humanas en todo el mundo desde la antigüedad”. La falta de apoyo a las personas transgénero, especialmente jóvenes, puede provocar múltiples problemas físicos y psíquicos, la autoflagelación y la victimización relacionada con la fuerte discriminación y los delitos violentos, incluido el homicidio. No obstante, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Dakota del Sur aprobó el proyecto de ley, haciendo caso omiso de la opinión de la Academia Estadounidense de Pediatría y de la AMA. Si la ley se aprueba en el Senado de Dakota del Sur y es promulgada por la gobernadora de ese estado, la juventud transgénero de Dakota del Sur sufrirá las consecuencias.



Chase Strangio, subdirector de justicia transgénero del Proyecto LGBT y VIH de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles nos dijo poco después de la votación del miércoles: “Es muy decepcionante que la Ley HB 1057 haya sido aprobada por una abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes de Dakota del Sur. Esta medida convertirá en delito brindar tratamiento a jóvenes trans, prácticas médicas que pueden salvar sus vidas. Es una propuesta peligrosa y errónea que provocará mucho daño y posiblemente muertes en todo el estado”.



Quincy Parke, un joven transgénero de Dakota del Sur, habló ante el plenario de la Cámara Baja del estado antes de la votación: “Déjenme decirlo claramente: como alguien que ha investigado acerca de sus opciones de tratamiento y que se verá afectado de manera directa por este proyecto de ley, lo que están haciendo no es prevenir un daño. Están negando tratamiento médico a jóvenes cuyo sentimiento de desconexión de sus cuerpos es tan fuerte que más de la mitad tienen o han tenido tendencias suicidas en algún momento de sus vidas”.



El patrocinador de la ley HB 1057, el legislador republicano Fred Deutsch, de Florence, Dakota del Sur, fue entrevistado hace unos días en el programa de radio del activista cristiano evangélico Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación Familiar, donde afirmó: “Algunos de mis familiares fueron asesinados en Auschwitz. He visto fotos de los experimentos médicos macabros. No quiero que esto les suceda a nuestros jóvenes”. Perkins, que se ha referido a ser transgénero como una “perversión”, no consideró perverso comparar los experimentos nazis con los tratamientos médicos que cuentan con la plena aprobación de la Asociación Médica Estadounidense.



En una entrevista con Democracy Now! antes de la votación en Dakota del Sur, Chase Strangio declaró: “La semana pasada se publicó un estudio en el que se documenta que la prestación de este tratamiento disminuye las tendencias suicidas en jóvenes transgénero. Hay legisladores que ignoran la ciencia, ignoran las necesidades urgentes de la comunidad trans y no les importa que la población trans muera. Quieren criminalizar su atención médica y su vida”.



Las luchas que enfrentan las personas de la comunidad transgénero, al igual que sus contribuciones a nuestra sociedad, han sido uno de los temas destacados de la edición de este año del Festival de Cine de Sundance. Yance Ford, el primer director de cine abiertamente trans en recibir una nominación a los premios Oscar, y el abogado trans Strangio aparecen en un nuevo documental denominado: “Disclosure: Trans Lives on Screen”. El film, que muestra en profundidad el modo complejo y cambiante en que Hollywood ha retratado las vidas de las personas trans, fue ovacionado por el público en su estreno en el festival.



En respuesta a Fred Deutsch, patrocinador de la ley anti-trans de Dakota del Sur, Yance Ford dijo en Democracy Now!: “Quedé atónito al escuchar a un legislador afirmar, con la excusa de proteger a niños y niñas vulnerables, que tenía el derecho de inmiscuirse con sus creencias en el tratamiento médico brindado por profesionales médicos –personas con formación médica de verdad, basada en el conocimiento científico– a jóvenes de Dakota del Sur, un tratamiento para confirmar su género que es solicitado por los jóvenes y sus padres y que resulta salvador. Nunca deja de sorprenderme con qué convicción algunas personas intentan invisibilizar a la población trans, incluso cuando se trata de niñas y niños.



Recuerdo cuando tenía 14, 15 o 16 años y era plenamente consciente de a lo que me enfrentaba. Si hubiera tenido esas opciones, si mis padres hubieran tenido esas opciones cuando yo tenía esa edad, habría tenido una infancia muy diferente”.



Si el Senado de Dakota del Sur aprueba el proyecto de ley anti trans, crecerá la presión para que la gobernadora Kristi Noem vete la ley, a fin de evitar un costoso proceso judicial y el posible boicot financiero a su estado, que podría tener consecuencias graves.



A Chase Strangio no solo le preocupa la ley de Dakota del Sur: “El proyecto de ley de Dakota del Sur es representativo de una serie de proyectos de ley que se han presentado este año en más de una decena de estados”. En medio del debate en Dakota del Sur, Strangio tuiteó: “El hecho de que la película ‘Disclosure’ se estrene en el momento en que se está debatiendo la Ley HB 1057 es, en mi opinión, un motivo para tener esperanza, incluso en momentos de desolación. Seguiremos reclamando nuestro derecho a contar nuestra propia historia y a ejercer control sobre nuestros cuerpos”.