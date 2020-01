3bymesa se traslada a sus nuevas instalaciones en Rivas-Vaciamadrid Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 14:41 h (CET) 3bymesa, empresa dedicada al diseño y fabricación electrónica inaugura su moderno edificio cercano a la autovía A-3, incorporando nueva maquinaria y equipamiento Desde el pasado 07/01/2020, 3bymesa ha trasladado sus actividades a su nueva sede situada en la calle Margarita Salas nº 5, 28521 en Rivas Vaciamadrid.

El nuevo edificio, con un excelente acceso por la A-3 (salidas 17 y 19), cuenta con unas modernas instalaciones pensadas y diseñadas para una perfecta optimización de los diferentes procesos y servicios que viene prestando a sus clientes, así como a posibles nuevas necesidades de futuro. Por otro lado, agilizará y facilitará el trabajo diario con los proveedores.

Dedicada al diseño, montaje y suministro de equipos y tarjetas electrónicas desde hace 30 años, ofrece un servicio integral que contempla desde la gestión de compras, control de obsolescencia, fabricación y montaje, integración, desarrollo de test (funcional, ICT, Boundary Scan, X-Ray etc.), así como diseño y fabricación de componentes magnéticos como transformadores, bobinas etc., bien diseñando el producto partiendo de una necesidad y a medida del cliente o bien fabricando el producto que el cliente ya tenga definido.

Un objetivo primordial para 3bymesa es proporcionar de acuerdo a la necesidad puntual del cliente, soluciones de ingeniería, desarrollo de producto etc., de cara a su industrialización, proporcionando soluciones tecnológicamente adecuadas y competitivas en coste, colaborando y asesorando a cada cliente en cada uno de los pasos del proceso de fabricación, entendiendo que las necesidades de cada cliente son diferentes y requieren actividades en los procesos y servicios de fabricación diferentes.

Así mismo 3bymesa, con gran presencia en el sector de la elevación, fabrica y comercializa la Telealarma para ascensores SOScom. Se trata de un dispositivo M2M GSM-GPRS capaz de establecer automáticamente una comunicación bidireccional de voz al pulsar el botón de alarma entre el interior de la cabina y el centro de atención de averías, cumpliendo con la directiva EN 81-28, y no dependiendo de la existencia previa de una línea cableada, sin necesidad de cuerda de maniobra.

Para más información: www.3bymesa.com

