Gamelearn planifica un 2020 en expansión

viernes, 31 de enero de 2020, 14:25 h (CET) Gamelearn es la empresa líder a nivel mundial en formación basada en videojuegos. Este tipo de formación tiene un alto impacto a nivel de retención y aplicabilidad de los conocimientos impartidos. Gamelearn enfoca su oferta a empresas líderes que optimizan al máximo el rendimiento de sus equipos. Los contenidos más demandados son: liderazgo de equipos, gestión del tiempo, habilidades de negociación y atención al cliente aspectos todos ellos esenciales para cualquier empresa de gran rendimiento El impacto de la formación de Gamelearn

Gamelearn ofrece formación para empresas en más de 80 países y a más de 2.200 empresas. Hoy, más de 200,000 estudiantes aprenden con los juegos de Gamelearn. El objetivo de la compañía es llegar a un millón de estudiantes en los próximos dos años. Los profesionales de RR. HH. están viendo un beneficio notable año tras año, haciendo un uso cada vez mayor de la plataforma.

La renovación de clientes es el mejor indicador de satisfacción con los contenidos que ofrece Gamelearn. La tasa de renovación en 2019 fue superior al 59%. Esta área será un foco de atención para Gamelearn en 2020, ya que el objetivo es alcanzar una tasa de renovación de más del 90%.

Los números de Gamelearn hablan por sí mismos. En 2019 el 98.1% de los alumnos consideró la formación recibida aplicable a su vida diaria, el 91% aseguró que la recomendaría a otros compañeros y la puntuación media recibida fue de 8,36.

En 2020, Gamelearn enfocará sus energías en cómo servir mejor a sus clientes refinando sus procesos, recursos y materiales.

Gamelearn organiza eventos a lo largo del año en los que invita a profesionales que comparten sus mejores prácticas en formación y en el uso de la plataforma en sus empresas. Estos eventos persiguen tres objetivos principalmente: acercar la innovación en formación a los públicos interesados, compartir experiencias con clientes que ya usan la herramienta y mejorar el uso de la plataforma dentro de las empresas.

El esfuerzo de Gamelearn a lo largo de 2019 se ha visto recompensando con un crecimiento del 15% en las ventas, en comparación con 2018.

Gamelearn destaca año tras año por el reconocimiento que recibe a nivel internacional. Durante el 2019 la empresa ha recibido entre otros los siguientes premios:

Silver Stevie Award for Great Employers

HCM Brandon Hall Excellence Award

Serious Play Conference 2019 Gold Medal. Además, varios informes de investigación de mercado nombran a Gamelearn como el líder del mercado en aprendizaje basado en juegos y una referencia en la industria.

Desafíos

Las economías de todo el mundo son inestables y, por lo tanto, cuando las empresas deben tomar decisiones sobre cómo gastar sus presupuestos, la capacitación suele ser lo primero que se recorta.

Gamelearn quiere aportar soluciones just-in-time que permitan a cualquier empresa iniciar un proceso de formación de forma totalmente autónoma, utilizando su plataforma online y con una oferta de precios alineada con las necesidades reales de las empresas.

El objetivo es conseguir que la formación clave para el desempeño de tareas críticas para el negocio sea accesible y eficiente.

El crecimiento en Talento

El equipo de Gamelearn ha crecido un 40% en el año 2019. Este equipo se ha reforzado en todas las áreas y toda la expansión se centra en crear un equipo más sólido y amplio para: generar más productos líderes en el mercado, ofrecer mejor soporte a los clientes y expandir a nivel global el alcance de la marca Gamelearn.

Gamelearn es uno de los proyectos líderes a nivel mundial en el sector de la formación en empresas, que a su vez es uno de los sectores del #edtech que más crece. La formación en empresas tiene muchos retos a los que Gamelearn quiere contribuir con sus soluciones:

El desplazamiento dentro del mercado laboral de profesionales de más de 50 años que requieren un re-entrenamiento y re-capacitación.

La convivencia en equipos de trabajo de hasta cinco generaciones. Se requiere de forma urgente formación que permita alinear intereses y metodologías.

Las empresas se enfrentan a una competencia feroz por el talento y cuando la media de permanencia en una empresa es de 3,5 años o menos, disponer de las herramientas que permiten clasificar a los mejores profesionales y potenciar sus capacidades, se convierten en herramientas estratégicas.

Gamelearn ocupa una posición prioritaria en el sector de la formación corporativa y en el año 2020 desarrollará su plan estratégico donde la internacionalización será uno de los aspectos clave.

