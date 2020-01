Tot Net: La limpieza debe ser considerada como una carrera y hay que darle su importancia

Pasar toda una vida profesional en Neteges Tot Net demuestra el compromiso, cariño y responsabilidad que la persona tiene con su lugar de trabajo. Esta trayectoria ha llevado a entrevistar a Jesús Cano jubilado de la empresa sobre su grata experiencia y opinión de los retos a futuro de Tot Net “Mi memoria es una de las cosas que puedo presumir” asegura Jesús que tuvo sus inicios en Tot net como conductor de furgoneta en el año 1971 y su desempeño lo llevó a ejercer varios cargos en la empresa que ha permanecido hasta hoy.

Ninguna persona tiene en sus planes alejarse de la familia, pero cuando las oportunidades se presentan, se arriesgan todas las comodidades por cumplir nuevos desafíos “salí desde Córdoba y planeé una visita a mi hermana en Terrassa para pasar unos días de vacaciones, nunca estuvo en mis planes buscar empleo pero cuando me ofrecieron el trabajo llegué mi primer día muy temprano en la mañana 06:30” señala Cano.

Ejercer de comercial, gestor de zona, repartidor, limpiador, etc. son algunas de las funciones que Jesús logró en Tot Net “Las responsabilidades se van incrementando cuando se demuestra tu desempeño y buenos resultados en las tareas que te son asignadas” destaca Jesús cuando su mayor desafío fue llevar a flote los clientes que se encuentran en la ciudad de Barcelona. Tot Net expandía su negocio de servicios de limpieza desde Terrassa, Sabadell, Manresa, “yo asumí este deber en Barcelona con la mayor satisfacción, la empresa confiaba en mí” comenta.

Facilitar una carrera y brindar el apoyo a todos los trabajadores permite que se llenen de orgullo de pertenecer a la misma, “aunque no se le da la importancia que tiene a esta profesión, los gestores y limpiadores tienen una formación teórica y práctica para saber cómo actuar en cualquier tipo de limpieza” concreta Cano.

Asimismo la práctica y experiencia de los trabajadores genera confianza no solo con los clientes sino con las personas que están alrededor “mis compañeros me llaman y me consultan sobre las soluciones de limpieza, y los productos que pueden ser utilizados, siempre les digo que a los clientes no se les engaña, ellos se dan cuenta cuando sabes y a pesar de ser un costo alto te escogen a ti”, detalla el profesional.

Dar la importancia a la limpieza, asegura a Tot Net como una empresa de nombre y su futuro dispone de la formación continua de los equipos, “aportar los conocimientos que adquirí a través de los años a otros colaboradores, es una distinción que puedo ofrecer a la empresa”, puntualiza.

Sobre Tot-Net

