Delaviuda Confectionery Group participa en la feria internacional ISM 2020

viernes, 31 de enero de 2020, 10:08 h (CET) Los nuevos Bites de El Almendro y Sticks de Delaviuda, las principales innovaciones del Grupo en la pasada Navidad, se dan cita en el mayor encuentro global de la industria del dulce y confitería Delaviuda Confectionery Group, empresa líder en el sector de turrones y confitería, participa en el encuentro internacional más importante del sector de dulces, pastelería y snacks, ISM 2020, que este año celebra su 50 aniversario del 2 al 5 de febrero en la ciudad alemana de Colonia. Bajo el nombre “#CONNECT2030 “The Future Summit for Sweets and Snacks”, este año se presenta con un nuevo formato que une la ISM junto con ProSweets Cologne, lo que dará lugar al mayor congreso global donde se analizará el futuro del sector.

Como cada año, Delaviuda CG participa en este evento y estará presente con un gran stand en el que se podrán degustar las principales innovaciones de las marcas El Almendro y Delaviuda.

En el caso de El Almendro se van a presentar los nuevos Bites de turrón de chocolate, que junto a su gama de Palitos de Turrón y productos todo año como cubits, bizcochitos y barritas, sorprenderá a los consumidores que buscan productos para comer entre horas, de calidad y elaborados con las mejores materias primas.

Delaviuda, mostrará sus productos navideños más disruptivos, los nuevos Sticks de Chocolate lanzados en la pasada campaña navideña y un amplio catálogo de turrones, bombones y pastelería con el que cuenta la marca.

En un momento en el que la industria del dulce, confitería y snacks se enfrenta a numerosos desafíos, ISM 2020 abordará temas como los cambios del comportamiento en las compras y en la comunicación dirigida a los consumidores, los nuevos desafíos medioambientales como sostenibilidad y cambio climático, cuestiones sociales y la rápida evolución de la tecnología, serán algunos de los aspectos a tratar.

Ficha técnica: Delaviuda Confectionery Group.

Fecha: del 2 al 5 de febrero

Hall 11.2 Stand A019

Acerca de Delaviuda Confectionery Group

Creada a principios del siglo XX en la localidad de Sonseca (Toledo), Delaviuda CG es hoy la compañía líder en el sector del turrón, mazapán, barritas y otros productos de confitería, que comercializa en más de 70 países con las marcas Delaviuda y El Almendro.

Hoy en día, con la tercera y cuarta generación de la familia involucrada en el gobierno y gestión del Grupo, Delaviuda CG continúa teniendo una visión clara enfocada en seguir fortaleciendo sus 3 retos estratégicos: La internacionalización, la desestacionalización y la reinvención de la Navidad del siglo XXI (innovación).

Delaviuda cuenta con el certificado en conciliación efr.

