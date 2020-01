AleaSoft: El borrador actualizado del PNIEC apuesta por la fotovoltaica con un escenario de 39 GW en 2030 Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 09:29 h (CET) En el borrador actualizado del PNIEC, que salió a consulta pública la semana pasada, se destaca la apuesta por la energía solar fotovoltaica, cuyo Escenario Objetivo pasó de 37 GW a 39 GW en 2030. Hay otros cambios importantes que se han analizado en AleaSoft y se detallan en este artículo, como el incremento de la previsión de utilización de energías renovables en el transporte de un 22% a un 28% El pasado 23 de enero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico abrió el período de información pública del Estudio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Este plan cuenta con una actualización teniendo en cuenta las recomendaciones que se plantearon en Bruselas, así como las alegaciones recibidas en el proceso de consulta pública abierto el pasado mes de febrero de 2019. El actual período de información pública, que finalizará el 25 de marzo de este año, sería el último trámite previo a la aprobación final del plan por parte de la Comisión Europea.

En AleaSoft se realizó un análisis de las modificaciones del borrador actualizado del PNIEC y a continuación se enumeran los cambios más significativos.

Electrificación y descarbonización del sistema energético

Uno de los puntos fundamentales del plan en el que se pudieron observar algunas modificaciones en comparación con la versión anterior, fue el de electrificación y descarbonización del sistema energético. En este sentido, el borrador actualizado aumenta la previsión de utilización de energías renovables en el transporte vía electrificación y biocarburantes de un 22% a un 28%, valores que están por encima del 14% exigido por la Unión Europea en 2030. En cuanto a los principales ejes de descarbonización en el sector del transporte, en la versión actualizada del borrador se confirma que son el cambio modal, el despliegue de la movilidad eléctrica y el impulso a la fabricación y uso de biocarburantes avanzados.

Parque de generación del Escenario Objetivo

En el caso de la potencia instalada se plantea como objetivo un incremento hasta los 161 GW para el año 2030, a diferencia de los 157 GW de la versión anterior del PNIEC. Se incluye una modificación del parque de generación del Escenario Objetivo para el período 2021-2030 y se acota que la transición hacia un sistema eléctrico descarbonizado implica una incorporación importante y sostenida de fuentes renovables. De este modo, entre los principales cambios en los escenarios de potencia instalada se encuentra, en primer lugar, la solar fotovoltaica, que aumenta aproximadamente 2,3 GW por encima de los 37 GW que se esperaban para el año 2030 en el plan anterior, ubicando el nuevo objetivo en 39 GW. En el caso de la eólica se contempla la posibilidad de introducir instalaciones marítimas, dejándose abierta la proporción en que se introduciría esta tecnología fuera de tierra firme. Pero, aunque no se menciona la distribución porcentual entre instalaciones terrestres y marinas, se pudiera vincular la introducción de la eólica marina con el incremento de unos 75 MW por encima de lo que se proponía para 2030 antes de la actualización del plan. Otro cambio destacable en el borrador actualizado es la incorporación para 2030 de 2,5 GW de almacenamiento, tecnología que no se tenía contemplada anteriormente.

El aumento en la generación con tecnologías renovables propuesto en esta actualización va encaminado, entre otras cosas, a suplir la necesidad de generar con carbón, tecnología para la cual no sólo disminuye considerablemente su utilización para 2020 y 2025, sino que ahora sí se define su la eliminación antes de 2030. En el caso de la cogeneración con gas, la potencia propuesta para finales de esta década en el Escenario Objetivo aumenta de los 3,0 GW del borrador anterior a los 3,2 GW del nuevo borrador y se mantienen las medidas para impulsar la cogeneración de alta eficiencia con un total de 1,2 GW, para lo cual el mecanismo previsto es el establecimiento de un calendario plurianual de subastas.

Dimensión de la descarbonización

Existen también notables cambios en cuanto a la dimensión de la descarbonización. En este sentido, en el anterior borrador el objetivo era la reducción de los gases de efecto invernadero desde los 340 MtCO2-eq emitidos en 2017 a los 227 MtCO2-eq para el año 2030. En el borrador modificado se contempla una disminución hasta los 222 MtCO2-eq.

Comparando las emisiones registradas en 2015 con la evolución de las emisiones para 2030, los sectores de la economía que reducirán más sus emisiones en ese período continúan siendo el de generación eléctrica, el de movilidad y transporte, y el residencial, comercial e institucional en ambos borradores.

La reducción en el sector de generación eléctrica es el resultado, en primer lugar, de la pérdida sustancial del peso del carbón en la generación eléctrica en el período del plan. Además influirá notablemente en la descarbonización prevista del sector eléctrico la importante penetración de tecnologías renovables, que irán sustituyendo de forma progresiva a la generación de origen fósil.

En el sector del transporte la reducción es consecuencia, según el plan, del importante desplazamiento modal desde el vehículo de combustión convencional hacia el transporte público colectivo, el compartido y los modos no emisores, y como resultado de la generalizada delimitación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50 000 habitantes a partir de 2023, en las que se prevé la limitación del acceso a los vehículos más emisores y contaminantes.

Sin embargo, en la actualización del borrador se considera una reducción de las emisiones inferior en los sectores de generación de energía eléctrica y transporte en comparación con la reducción prevista en el borrador anterior. En cifras absolutas, para la presente actualización del borrador, las emisiones del sector de generación de energía eléctrica se reducirán para 2030 en comparación con el año 2015 en aproximadamente 53 MtCO2-eq, mientras que en el sector del transporte se reducirá entre esos mismos años cerca de 23 MtCO2-eq. En el pasado borrador, las reducciones en los sectores de generación de energía eléctrica y transporte eran cercanas a 54 MtCO2-eq y 25 MtCO2-eq respectivamente.

Estimación de inversiones del PNIEC 2021-2030

Otro punto que se modificó fue la estimación de las inversiones en el período 2021-2030. En este caso se aumentó el total de inversiones necesarias para lograr los objetivos del PNIEC de 236 mil millones de euros a 241 mil millones de euros. A pesar de este aumento, se redujeron las cantidades destinadas a energías renovables y ahorro y eficiencia energética. De esta forma, se dispondrá para energías renovables de 9871 millones de euros menos que lo planificado en el plan anterior, mientras que para ahorro y eficiencia la cifra se redujo en 2936 millones de euros. Por el contrario, en esta actualización del plan fueron las redes y la electrificación las más beneficiadas, con un incremento en el presupuesto de 16 733 millones de euros con respecto al plan anterior.

A pesar del cambio en el total y en la distribución de las inversiones, en esta actualización se mantiene la voluntad del Gobierno de seguir potenciando las inversiones del sector privado de modo que estas sean el 80% del total. Este sector estará asociado principalmente al despliegue de las renovables, redes de distribución y transporte y gran parte de las medidas de ahorro y eficiencia. El resto de las inversiones las realizaría el sector público y estarían asociadas a medidas de ahorro y eficiencia energética y a actuaciones asociadas al fomento de la movilidad sostenible y el cambio modal. En el caso de las inversiones del sector público una parte vendrá de fondos europeos.

Dependencia de las importaciones con las políticas y medidas existentes

Como resultado de las medidas contempladas en el PNIEC, 2021-2030, la relación de dependencia energética de España disminuirá en 2030. En este punto, la reciente actualización del PNIEC propone una evolución más realista que de la propuesta del borrador anterior, pues supone que para 2030 la dependencia energética en España será del 61%, o sea, dos puntos porcentuales por encima. Específicamente en el caso de la importación de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en la actualización del plan se espera sea para 2030 de 67 020 ktep, mientras que en el plan anterior se esperaban 63 470 ktep para igual fecha.

Objetivos del PNIEC

Las medidas contempladas en el borrador del PNIEC están encaminadas a alcanzar para 2030 un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, un 42% de energías renovables en el uso final de la energía y un 74% en la generación eléctrica, además de un 39,5% de mejora de la eficiencia energética. Es destacable que en el presente borrador se mantiene el compromiso con el medio ambiente de la mano de políticas más realistas y pronósticos más acertados a largo plazo.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/borrador-actualizado-pniec-apuesta-fotovoltaica-escenario-39-gw-2030/

