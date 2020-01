Citas a Ciegas, el innovador método para buscar pareja online que triunfa en Cataluña, aterriza en Madrid Comunicae

viernes, 31 de enero de 2020, 08:08 h (CET) El servicio se basa en el trato personalizado y garantiza el anonimato. Se dirige exclusivamente a personas que desean una relación de pareja estable Citas a Ciegas es un servicio online que se encuentra a medio camino entre las agencias matrimoniales tradicionales y las páginas web y aplicaciones existentes. Este innovador método para buscar pareja online, que triunfa en Cataluña con más de 9.000 perfiles inscritos, aterriza ahora en la Comunidad de Madrid.

Alba Vallejo, directora del proyecto nacido hace dos años en La Seu d’Urgell (Lleida), indica que “valoramos muy positivamente la acogida que está teniendo Citas a Ciegas en Madrid, ya que con apenas dos meses contamos con más de 1.000 usuarios inscritos, 6 restaurantes colaboradores y un número creciente de citas muy satisfactorias”. El objetivo de Citas a Ciegas es dar servicio en todo el territorio español, “pero queremos hacer una implantación controlada para poder atender debidamente a las personas que nos depositan su confianza”.

El proyecto

Vallejo explica que “el proyecto nació con la voluntad de ayudar a aquellas personas que quieren encontrar una relación de pareja estable pero que no quieren exponer su intimidad en las redes ni invertir tiempo y esfuerzo en conocer a personas que puedan tener otros objetivos”.

Citas a Ciegas se diferencia de las agencias matrimoniales tradicionales en que “trabajamos exclusivamente online, lo que hace que sea mucho más cómodo para los usuarios y que los precios puedan ser muy competitivos. Además, contamos con una base de datos muy amplia, que ninguna agencia presencial puede llegar a tener”. Respecto a las aplicaciones existentes, añade que “garantizamos, por un lado, máxima discreción, ya que no publicamos datos ni fotografías, y, por otro, rigor, gracias a la supervisión de todos los matches por parte de profesionales del ámbito de la psicología”.

Cuando llega la cita, las dos personas únicamente disponen del nombre de pila, la edad y la localidad de residencia de la persona que van a conocer. Solo el equipo de Citas a Ciegas cuenta con los datos personales y las fotografías de los candidatos.

Equipo de asesores personales

El éxito de Citas a Ciegas radica en el hecho de que son los asesores personales, y no los programas automáticos, quienes determinan la compatibilidad entre las personas con el objetivo de poner en contacto a parejas objetivamente compatibles para una cita a ciegas que tiene lugar en uno de los restaurantes que forman parte de la red de colaboradores. Solo se hacen las propuestas de cita que los profesionales ven viables.

Al tratarse de un servicio de pago, todas aquellas personas que persiguen un contacto ocasional ya no se dirigen a Citas a Ciegas. “Hemos conseguido llegar a nuestra audiencia deseada. De hecho, en nuestra base de datos únicamente queremos a aquellas personas que buscan una relación sentimental estable y sincera”.

Los resultados de Citas a Ciegas son excelentes. Los datos del cuestionario de satisfacción de los clientes indican que 9 de cada 10 recomiendan el servicio y repetirían la experiencia. Y alrededor del 60% de las parejas vuelven a verse por su cuenta.

