viernes, 31 de enero de 2020, 08:13 h (CET) Los casos de éxito demostrables con sentencias son claves para elegir correctamente y no caer en engaños con datos falsos publicados en algunas webs como el número de clientes, casos de éxito y opiniones inventadas. Repara tu deuda es el despacho que más casos ha llevado en España y el que mas deuda ha cancelado a sus clientes, superando los 13 Millones de euros de deuda Las claves para encontrar el mejor despacho de abogados especialista en la Ley de la Segunda Oportunidad

El número de despachos de abogados en nuestro país es elevado, pero especialistas solo en La Ley de la Segunda Oportunidad destaca el despacho, Repara tu deuda. A la hora de elegir, como en cualquier servicio que se contrata, deben valorarse una serie de aspectos antes de poner el caso en manos de un profesional del mundo del derecho.

¿Qué se debe tener en cuenta para elegir un buen despacho de abogados especialista en la Ley de la Segunda Oportunidad?

Debe ser experto en la Ley de la Segunda oportunidad

Si se contrata un abogado, hay que estar seguros de que tiene experiencia en la rama de Derecho perteneciente al caso. En el mundo legal la experiencia adquiere gran importancia y si se expone de forma directa la situación, un profesional experto va a ser capaz de informar sobre el problema legal en cuestión. Si ocurre que no termina de transmitir seguridad mejor será contemplar otra opción.

Es importante analizar que servicios ofrece el despacho de abogados paralelamente a la Ley de la Segunda Oportunidad e intentar siempre buscar la especialización para garantizarnos tener a un profesional debidamente dedicado a la Ley de la segunda oportunidad. El despacho de abogados Repara tu deuda, nace y continua su actividad llevando a cabo solo casos de la Ley de la Segunda Oportunidad, con una especialización estricta y sin desenfocar su especialización en otros temas jurídicos de moda como realizan otro despachos de abogados, claúsulas suelo, hipotecas multidivisas o reclamaciones de impuestos entre otros….

Tener casos de éxito y sentencias demostrables

Algunos se atribuyen éxitos inventados como el número de clientes, importe de deuda cancelada o porcentaje de éxito en sus casos. Realmente por una cuestión de tiempo y de aparición en el mercado, desde Septiembre de 2015 cuando se inaugura la Ley de la segunda oportunidad, solo el despacho de abogados Repara tu deuda puede ostentar el numero de clientes, deuda cancelada y porcentaje de casos llevados a cabo según su pagina web. Cuando se acuda a cualquier despacho de abogados que ofrezca la Ley de la Segunda Oportunidad se debe de exigir que se exhiban los resultados publicados en la pagina web para evitar caer en una estafa o fraude.

Personajes Públicos como imagen

Es muy poco usual que personajes famosos, presentadores de televisión, futbolistas, cocineros de prestigio etc. Representen a un despacho de abogados. Este detalle es muy importante debido a que pocos son los famosos que darán la cara por un servicio jurídico.

El despacho de abogados Repara tu deuda ha utilizado durante sus 4 años la imagen de famosos de primer nivel como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal, Brito Arceo exarbitro internacional, Kiko Hernandez de Sálvame, Javier Cárdenas, Albert Lesan, Carlota corredera entre muchos otros.

Uso de tecnología y comunicación con el cliente

Un abogado siempre debe tener a su cliente informado sobre el procedimiento. Está claro que hay que tener paciencia, pues especialmente en nuestro país, los plazos suelen dilatarse y cuando no hay novedades, no hace falta comunicarse. Eso sí, siempre que haya nuevos datos deberá poner al día a su cliente y mostrar un claro compromiso con el caso que lleva. En procedimientos complejos como el de la ley de la Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología tal y como sucede como en el caso del despacho de abogados Repara tu deuda, quienes poseen una gran herramienta tecnológica en formato de APP llamada, MYrepara, que permite mantener informados a los más de 8000 clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia, ningún otro despacho de abogados posee una herramienta similar y este hecho hace posicionar aun más al despacho Repara tu deuda como lideres en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Disponible 24/7

No hace tanto tiempo era fundamental e imprescindible que el despacho se encontrara próximo al domicilio, por si se debía mantener entrevistas con frecuencia con el abogado. Este hecho ha quedado muy atrás gracias al uso de las actuales vías de comunicación, siendo un perjuicio para el cliente en cuanto a tiempo, incremento de honorarios por necesidad de mantener una oficina abierta etc… Los abogados de Repara tu deuda mantienen abiertas oficinas en las principales ciudades de España pero aseguran que el procedimiento no implica que el cliente se tenga que desplazar en absoluto y tildan de atraso y absurdo el hecho de tener que mantener reuniones presenciales. Amazon se ha convertido en una de las compañías más grandes del mundo y ha roto los esquemas que se tenían acerca de realizar compras de todo tipo de manera presencial y físicamente, este logro ha sido gracias a sus políticas de devolución y compromisos en los tiempos de entrega entre otros. El beneficio es directamente proporcional para el cliente quien ahorra tiempo y puede disfrutar de sus compras o servicios a un precio mas ajustado.

Honradez y primera impresión positiva

En el marco de la primera reunión con el abogado se debe llevar una inmejorable impresión de él, de lo contrario con mal pie se empieza. No hay que confiar en los abogados que aseguren un éxito al 100%.

Este tendrá que orientar sobre las posibilidades existentes de ganar, las dificultades que se tienen para conseguirlo y las herramientas jurídicas que habrá a favor. La honradez y honestidad que él transmita deberán reforzar la intención de elegir sus servicios.

Honorarios justos

Multitud de despachos tienen la primera visita gratuita, algo de lo más recomendable, pero pocos están dispuestos a facilitar el pago mensualmente a su cliente. Este hecho obliga al despacho de abogados a tener que invertir muchísimo en capital humano para poder dar un servicio correcto a un alto volumen de clientes. El despacho de abogados Repara tu deuda, se adapta en todo caso a las posibilidades económicas de cada cliente.

Despacho multidisciplinar mucho peor

El abogado que se contrate tendrá que anteponer tus intereses a los suyos. Sus consejos deben ser sinceros y honestos. Siempre hay que tener claro que va a ser una figura que tiene que acompañar en el proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad y debe de realizar una labor impecable y no equivocarse en el intento.

Por este motivo es de gran utilidad contar con profesionales que sean especialistas solo en la Ley de la Segunda oportunidad para asegurarnos el éxito y poder lograr la tan deseada cancelación de las deudas.

Elegir un buen despacho de abogados especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad no es sencillo y si se quiere contar con uno que realmente tenga experiencia, especialización, profesionalidad la mejor opción es contratar los servicios del despacho líder en nuestro país y que muestra casos de éxito y datos reales a parte de sentencias en su pagina web, Repara tu deuda.

