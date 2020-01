El tren: un medio de transporte sostenible y al alza Aunque existen aerolíneas low-cost que han aumentado sus servicios, lo cierto es que el tren ofrece unas condiciones envidiables en materia de calidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 31 de enero de 2020, 09:39 h (CET)

El uso de trenes ha ido experimentado en los últimos años una subida al alza, especialmente entre el público joven. Los países europeos se han ido conectando mediante vías y rutas como el Interrail han ido cautivando el corazón de los viajeros de todo el mundo. Y es que, aunque el avión tiene muchas ventajas, en los últimos tiempos se ha visto que podemos beneficiarnos de ellas viajando también en tren. Pero ¿cuáles son las razones reales que hacen que el tren sea un transporte cada vez más demandado? A continuación te lo contamos.



Ahorra tiempo Uno de los principales motivos por los que la gente suele escoger el avión como medio de transporte es su velocidad. Las rutas aéreas son más rápidas que las terrestres, de modo que parece que, si viajamos en avión, acabaremos ahorrando tiempo. Sin embargo, y aunque en términos reales es innegable que el avión es más ágil, la realidad es que al viaje en sí habría que sumarle el tiempo que se invierte en el aeropuerto. A la facturación se añaden los controles que hay que atravesar y el tiempo que debemos anticiparnos para ser precavidos. Todo ello hace que, a la larga, el ahorro temporal no sea real.



Además, el tiempo en el tren está mejor invertido, ya que los trenes disponen de cables y Wi-Fi para trabajar o ver el paisaje.



Contamina menos La sociedad ha ido poco a poco tomando conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Por ello, el uso del transporte público en España no ha parado de crecer.



Sin embargo, el avión es el medio más contaminante para el medio ambiente. Por ejemplo, si usásemos el tren para transportarnos de Londres a París, emitiríamos hasta 30 kg menos de CO2 que si usásemos el avión. Lo mismo podría decirse de cualquiera de las rutas europeas más utilizadas, como Ámsterdam-Berlín o París-Marsella.



Calidad-precio Aunque existen aerolíneas low-cost que han aumentado sus servicios, lo cierto es que el tren ofrece unas condiciones envidiables en materia de calidad. Dispone de bar/restaurante, conexión a Internet y otros servicios de los que carecen otros medios de transporte. Además, se pueden conseguir billetes económicos si planificamos con la suficiente antelación y somos previsores.



Otra de las opciones disponibles en el caso de viajes de larga distancia son las combinaciones de tren y otro transporte. Por ejemplo, si queremos visitar ciudades de otros países europeos y desde España no disponemos de trenes directos, podemos intentar compaginar el uso de transporte público. Lo mismo puede decirse de otras ciudades españolas, ya que los principales aeropuertos están conectados.



A estas ventajas se suma el hecho de que en 2021 se prevé que finalmente quede inaugurado el “Corredor Mediterráneo”, la gran infraestructura que conectará los puntos de las principales ciudades mediterráneas mediante tren. Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña tendrán una línea de tren común que unirá las infraestructuras de España con Francia y, por lo tanto, con toda Europa, mejorando de este modo la conexión ferroviaria del continente.

Todo ello da cuenta de que el uso del tren ha llegado para quedarse y sustituir a otros medios de transporte convencionales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cuáles son los regalos más originales para el Día de San Valentín? La idea de regalar una experiencia en lugar de un objeto también incluye la posibilidad de una escapada romántica ​Para qué sirve cada cuchillo de cocina El cuchillo filetero es otro cuchillo de cocina que merece la pena que conozcamos ​Salta Argentina: seis atractivos turísticos que no te puedes perder El Parque Nacional Los Cardones es uno de los atractivos más interesantes de Salta Argentina La gastronomía supone un 40% del gasto turístico mundial Las ferias de turismo gastronómico y eventos culinarios marcan la agenda de los dos primeros meses ​Visita Culiacán: Planes en la naturaleza La vida marina del estado de Sinaloa contiene algunas de las especies marinas más importantes y hermosas del planeta