Schneider Electric y Cisco presentan la nueva solución Edge Computing HyperFlex

Presentada en Cisco Live, la nueva solución Hyperflex permite a los clientes y a sus partners de Servicios Gestionados resolver de forma más fácil los complejos retos del Edge Computing. La solución preintegrada e hiperconvergente reduce el plazo de lanzamiento en un 50% y los costes de ingeniería en un 35%. La solución permite a los partners del canal incrementar sus oportunidades de ingresos por instalación, monitorización y mantenimiento Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha desvelado hoy junto con Cisco una nueva solución Edge Computing que integra la infraestructura hiperconvergente (HCI) HyperFlex Edge de Cisco con el innovador 6U Wall Mount EcoStruxure Micro Data Center™ de Schneider Electric, acercando capacidades de computación resistentes, seguras y localizadas al lugar en el que se crean, procesan y almacenan los datos. HyperFlex es una solución HCI completa y diseñada basada en la plataforma UCS de Cisco, lo que permite a los clientes ampliar la potencia y la simplicidad del HCI desde los centros de datos hasta los sistemas IT críticos situados en la periferia de la red.

Conectable con la plataforma EcoStruxure de Schneider Electric y completamente compatible con el galardonado software de última generación de Gestión de Infraestructura de Centros de Datos (DCIM) EcoStruxure IT™, la nueva evolución del conjunto de productos HyperFlex de Cisco supera los retos de conectividad, velocidad de despliegue y restricciones de espacio del Edge Computing, con una instalación simplificada en ubicaciones remotas y distribuidas de entornos comerciales, de producción, automotrices y de telecomunicaciones.

El Edge Computing presenta para los clientes multitud de nuevos retos, entre ellos la gestión de mayores volúmenes de sistemas distribuidos desplegados en entornos no optimizados para IT, que, a menudo, no cuentan con personal, lo que impone nuevas exigencias de seguridad física y ciber a la solución. Con demostraciones en vivo durante Cisco Live 2020, en Barcelona, el sistema mostrará nuevas características de seguridad física y ciber, como una aplicación de reconocimiento de imagen de alto rendimiento y el reciente Device Security Vulnerability Assessment, ahora disponible en EcoStruxure IT Expert™.

Innovación continua para aplicaciones de Edge Computing

“Cisco y Schneider Electric han sido Alliance Partners durante más de 15 años,” dijo Rob McKernan, Senior Vice President de Secure Power Europe de Schneider Electric. “Como parte de esta colaboración, continuamos innovando y aprovechando las capacidades de integración entre nuestras compañías. Esto ayuda a nuestros partners a ofrecer los mejores sistemas preintegrados, estando seguros de que la solución funcionará tal como se había planeado desde el mismo momento en el que esté operativa. En el Edge, la fiabilidad es esencial y con la interoperabilidad entre EcoStruxure y Cisco Intersight, los partners pueden gestionar múltiples instalaciones en el Edge para sus clientes, al mismo tiempo que generan nuevos ingresosofreciendoservicios”.

EcoStruxure Micro Data CenterTM de Schneider Electric satisface las demandas de los clientes de que los fabricantes, proveedores e integradores de sistemas proporcionen sistemas IT estandarizados, probados y preintegrados que reduzcan el plazo de lanzamiento y la complejidad de construcción para los Profesionales IT. Con una mayor interoperabilidad entre el IT y la infraestructura física, los clientes pueden especificar su sistema utilizando componentes de distintos proveedores con la certeza de que funcionará tal como se había planeado desde el mismo momento en el que es desplegado.

El 6U Wall Mount de Schneider Electric está diseñado para un Edge Computing en el que el espacio escasea y la fiabilidad es imprescindible. Permite que grandes y pesados servidores Edge, equipo de conexión y SAI estén montados en la pared de forma segura. Al consumir 0 espacio en el suelo, es un 60% menos intrusivo que los tradicionales recintos de pared. El shock packaging certificado de Cisco también permite a los partners de canal y a los integradores de sistemas preinstalar el IT para despliegues rápidos y estandarizados, con opciones seguras y reforzadas, perfectas para entornos de industria ligera.

Cisco y Schneider Electric impulsan el crecimiento para los partners de canal

Cisco y Schneider Electric están comprometidos con impulsar el negocio a través del canal. Las capacidades de gestión facilitadas por la integración entre EcoStruxure IT e Intersight permiten a los partners de canal y a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSP) monitorizar y dar mantenimiento a los entornos Edge Computing de sus clientes, lo que garantiza los niveles más altos de fiabilidad y disponibilidad a través de la monitorización predictiva, al mismo tiempo que reduce el riesgo de períodos de inactividad no planeados gracias a la aplicación EcoStruxure IT Expert y sus nuevas características de ciberseguridad.

HyperFlex Edge de Cisco con 6U Wall Mount EcoStruxure Micro Data Center™ de Schneider Electric estará disponible antes de que finalice este año. Para más información, por favor unirse a ellos en el Intel Café durante el Cisco Live 2020 de Barcelona.

Acerca de HyperFlex con Intersight de Cisco

HyperFlex de Cisco es una solución HCI completamente diseñada construida sobre la plataforma UCS de Cisco que permite a los clientes ampliar el poder y la simplicidad del HCI Anywhere – desde centros de datos centrales hasta las periferias de sus operaciones con un cumplimiento de políticas coherente y la gestión de sistemas de Software como Servicio (SaaS) a través de Cisco Intersight. Las soluciones HyperFlex Edge están específicamente diseñadas como una plataforma Edge empresarial para cumplir los requisitos únicos de computación distribuida multi-site a escala global en sucursales y ubicaciones remotas y permite nuevos servicios IoT e inteligentes en el Edge.

Acerca de Cisco

