Cambium Networks presenta en Bettshow sus redes IoT integradas con WiFi para centros educativos

Cambium Networks presentará en Bettshow su hoja de ruta de bajo riesgo para desplegar redes Wi-Fi e IOT inteligentes y seguras en el ámbito educativo, que permiten a estudiantes y profesores mantenerse conectados sin renunciar a futuros cambios tecnológicos Entre el 22 y el 25 febrero, Bettshow mostrará en Londres el estado del arte en el panorama de la tecnología educativa. El evento reunirá a más 800 compañías líderes, 103 nuevas y emocionantes empresas de EdTech y más de 34.000 asistentes, procedentes de más de 146 países de la comunidad educativa mundial. El objetivo es celebrar, encontrar inspiración y discutir el futuro de la educación, y ver cómo la tecnología y la innovación permiten que los educadores y los estudiantes prosperen.

Cambium Networks participa en Beetshow con un stand (NN67), y diferentes ponencias, entre las que destaca la dedicada a mostrar cómo las escuelas pueden beneficiarse de las ventajas operativas de una red basada en IOT integrada con Wi-Fi para estudiantes y personal. Una propuesta que demostrará el enfoque de bajo riesgo y fácil de evaluar que ofrece la tecnología de red de próxima generación gestionada por la nube de Cambium Networks.

Cambium Networks estará presente también en el stand Albion (SK34) de la mano de Purdicom, que mostrará la line de Puntos de Acceso Cambium Networks y su plataforma de gestión.

“Mostraremos una conectividad inalámbrica que simplemente funciona" señala Javier Gómez, director de Cambium Networks para la Región de Mediterráneo. “Nuestro enfoque es este sector parte de una premisa: los profesores no son informáticos y la tecnología no debería obstaculizar el aprendizaje. A menudos estos centros no disponen de una buena red, los profesores están abrumados por una avalancha de dispositivos, más allá de los portátiles y los Chromebooks, y no se sabe si la red está haciendo lo que debería”.

La propuesta de Cambium Networks asegura el máximo tiempo de enseñanza en el aula a un mínimo costo total, ofrece un Wi-Fi simple y escalable para la educación primaria y superior, basado en Zero Touch, EasyPass y un único panel de control en la nube hacen que sea fácil maximizar el aprendizaje. Además, puede conectar una sola escuela con 10 aulas o estandarizar una solución a nivel de distrito. La oferta incluye un portafolio completo de puntos de acceso y una variedad de opciones para sistemas de administración que se adaptan a escuelas grandes y pequeñas a medida que crecen.

“Nuestro objetivo -señala Javier Gómez- es reducir el costo y las molestias de la Wi-Fi. Los puntos de acceso de alta densidad reducen los requisitos de equipo, la preparación del sitio asociado y los costos de mano de obra. Por su parte, la gestión automatizada optimiza el rendimiento de la red y los equipos de TI pueden gestionar la red sin estar en el sitio. Además, nunca hará falta tocar un punto de acceso y nunca se deberá enviar a un técnico”.

En el marco de Bettshow Cambium Networks mostrará numerosos casos de éxito, basados en las en el valor diferencial de sus soluciones que permiten máxima escalabilidad, para crecer a medida que crece la demanda, -plataformas de alta densidad, radios definidas por software, inteligencia integrada en el sistema, reducción del tiempo de implementación y solución de problemas, fácil incorporación de dispositivos, aprovisionamiento sin contacto, y bajo TCO.