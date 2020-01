IED presenta ‘A Block Chain Lab’ una instalación lumínica sostenible, junto a Coca-Cola Comunicae

jueves, 30 de enero de 2020, 15:36 h (CET) Está elaborada con PET, un material de plástico que ha sido recogido en mares y océanos nacionales a través del proyecto Mares Circulares. El proyecto, liderado por el diseñador Jorge Penadés, se lanza con una IED Talk y una performance generativa, el 5 de febrero La agenda de actividades de IED Madrid durante Madrid Design Festival tiene muy en cuenta la sostenibilidad y el posicionamiento del diseño como parte de una industria sostenible. Con esta filosofía se lanza ‘A Block Chain Lab’, una iniciativa orientada a la innovación en el marco de la economía circular, que busca darle una segunda vida al plástico y otros materiales que han sido recogidos de los mares y entornos naturales.

El proyecto está liderado por el diseñador Jorge Penadés que, junto a un grupo de alumnos de los títulos superiores oficiales de Diseño de Producto y Diseño de Interiores, convierte la instalación que ocupará el Patio de la sede del IED Madrid en el Palacio de Altamira en una cadena de autoproducción que reflexiona sobre el diseño ambientalmente comprometido.

El uso del material donado por Coca-Cola en forma de escamas de PET procede de residuos plásticos recuperados de los mares y entornos naturales dentro del proyecto Mares Circulares y es la clave en esta instalación, ideada por los alumnos junto a Penadés, que transforma el patio en un paisaje onírico.

La instalación se inaugura, además, el próximo día 5 de febrero con la mesa redonda sobre sostenibilidad ‘Rediseñando los mares’, en la que participarán el diseñador Jorge Penadés, Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia, y alumnos de la Design School. Una performance generativa pondrá en escena el proyecto de los estudiantes. El paisaje onírico cobrará particular protagonismo durante la noche.

Asimismo, tras el desmantelamiento de la instalación, el ciclo de vida del PET no termina ya que sus elementos como las luminarias se reutilizarán en la sede del IED Madrid en Oporto y los listones de madera y otros productos empleados en la escenografía pasarán a formar parte del IED Madrid.

