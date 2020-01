Youhomey, la startup de alquiler temporal, logra un ahorro del 50% en el alojamiento de sus clientes de empresa Comunicae

jueves, 30 de enero de 2020, 14:50 h (CET) Esta joven startup se dirige principalmente a profesionales o estudiantes que buscan una vivienda por un plazo de 1 a 6 meses La firma Youhomey, cuya actividad se centra en la intermediación inmobiliaria de vivienda temporal, valora en un 50% el ahorro que logran sus clientes corporativos a la hora de alojar a sus empleados en sus viajes de trabajo.

Las ventajas del alquiler temporal destinado a profesionales de una empresa-con un plazo que oscila entre los 1 y 6 meses- para el fundador de esta compañía son varias. Por una parte, este tipo de alquiler es bastante más económico que la estancia en un hotel. Además, esta alternativa permite a las empresas planificar y optimizar los costes por desplazamientos de sus ejecutivos, al no depender como en los hoteles de tarifas dinámicas que varían en función del calendario de ferias y eventos, ha asegurado Rodrigo Herrero, director general de la compañía.

La vivienda tipo que comercializa Youhomey para ello son estudios y/o pisos de 1 o 2 dormitorios. Sin embargo, y de cara a facilitar el alojamiento en una misma vivienda de más de una persona, la compañía también gestiona la modalidad de pisos de 3 o 4 dormitorios, que pueden ser utilizados simultáneamente -o no- por distintas personas de un mismo equipo de trabajo.

"El alquiler temporal destinado a empresarios aún se encuentre en una fase muy incipiente en España, con una gran concentración en las grandes capitales del país", añade Herrero. Sin embargo, para este empresario supone la franja más interesante del sector del alquiler pues es la que mayor seguridad y estabilidad aporta tanto al propietario como al inquilino. "Pensamos que es una opción perfecta para aquellos propietarios que quieren combinar seguridad en su inversión y que por otra parte no cuenta con licencia turística o que se encuentran con la desaprobación para ejercer esta actividad por parte de su comunidad de propietarios", añade.

Youhomey que actualmente presta sus servicios exclusivamente en la zona de Madrid dentro de la M30, incorpora a su red de alojamientos cerca de diez nuevos pisos para alquileres corporativos al mes. Actualmente cuenta con una base de más 40 inmuebles en Madrid y espera alcanzar la cifra de 150 contratos de gestión a final de año, y rondar los 800 en el plazo de 5 ejercicios.

Desde su fundación en otoño de 2019, Youhomey ha logrado que los viajeros de negocios que utilizan su cartera de propiedades ahorren un 50% en sus alojamientos, y afirma que la media de días en que estos residen en estas viviendas es de 120 días.

De cara a los propietarios de estas vivienda, Youhomey ofrece un servicio de alquiler de vivienda temporal (no turística), y se encarga de la gestión completa de la vivienda. "De este modo, afirma Herrero, el propietario puede despreocuparse de todas las labores que requiere un alquiler, (enseñar la vivienda, ocuparse de todos los asuntos relacionados con la firma del contrato, de la gestión de la fianza, la entrega y recogida de llaves, las reparaciones o limpieza entre uno y otro inquilino, y un largo etcétera) con la ventaja adicional de que añadido Youhomey abona su renta a cada uno de los propietarios todos los días 10 de cada mes, independientemente de si la vivienda está alquilada o no", afirma.

La idea de este modelo de negocio tardó más de 12 meses en construirse. Herrero asegura que hasta el momento, los propietarios más conservadores apostaban por el alquiler de larga estancia. Del otro lado se han posicionado los que han apostado por el alquiler turísticos por días o semanas. En la franja intermedia, "existe un amplio nicho de mercado que había quedado desatendido y en el que nosotros queremos posicionarnos como el líder absoluto", añade.

Para dar respuesta a todo este tipo de necesidades, Youhomey cuenta en la actualidad con una plantilla que supera los 10 profesionales, entre los que se encuentran sus agentes Youhomey encargado de atender en cualquier momento tanto a propietarios como inquilinos de la compañía.

