¿Apostar o invertir en cripto? Las criptomonedas tienen una característica principal que las hace atractivas y peligrosas como herramienta de inversión

@DiarioSigloXXI

jueves, 30 de enero de 2020, 08:53 h (CET)

La ola de escepticismo y crítica injustificada de las criptomonedas parece haber pasado, y ahora cada vez más personas se están dando cuenta de los beneficios de invertir en criptomonedas y de utilizar este innovador medio de pago para diversas necesidades. Pero antes de comenzar a reflexionar sobre el tema en cuestión, tengamos una visión general rápida del concepto detrás de las criptomonedas.



Criptomonedas 101 La criptomoneda es la forma de dinero digital desarrollada sobre la base de una tecnología innovadora llamada blockchain. La primera criptomoneda, Bitcoin, fue creada por el programador anónimo llamado Satoshi Nakamoto, quien la lanzó en 2009. Cientos, si no miles, han surgido nuevas monedas digitales desde entonces, pero BTC sigue siendo el pionero de la tendencia. Las características fundamentales del cripto dinero son las siguientes: transacciones rápidas y de bajo costo, anonimato casi absoluto y ausencia de regulaciones estrictas.



Lo que se puede comprar con criptomonedas Ciertamente, las criptomonedas todavía están a años de obtener una adopción masiva, pero el alcance de su uso está creciendo día a día. Por ejemplo, si hace un par de años uno tenía la oportunidad de pagar con Bitcoin solo por una taza de café en una cafetería innovadora y poco convencional, ahora el área de aplicación es mucho más amplia.



Dejando de lado cosas tan insignificantes como obtener pizza, helados o tarjetas de regalo, la criptografía se está utilizando ahora para comprar activos tan serios como bienes raíces, vehículos o metales preciosos. Pero esta moneda digital ha logrado un progreso aún más significativo en términos de integración en la industria del deporte y el juego. Sin mencionar que la criptografía se ha convertido gradualmente en una herramienta de inversión confiable, que puede brindar beneficios sustanciales si se administra correctamente.



Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la mejor manera de usar las criptomonedas: invertir en ella con la esperanza de ganancias futuras o usarla para financiar actividades como el juego?



Invertir en cripto: pros y contras Las criptomonedas tienen una característica principal que las hace atractivas y peligrosas como herramienta de inversión. Esta característica se llama volatilidad, que son los rápidos cambios en el precio que pueden ocurrir en un corto período de tiempo. Para ponerlo en términos simples, la criptografía es lo que puede generar ganancias o pérdidas significativas en cuestión de horas.



Actualmente, existe una gran variedad de criptomonedas que presentan buenas oportunidades para un comercio rentable. En cuanto a la estafa, la criptografía todavía tiene un estatus legal ambiguo en muchos países que puede conducir a ciertos problemas con los servicios de ingresos.



Juegos de azar con cripto: pros y contras

Las ventajas de los juegos de azar con criptomonedas están estrechamente relacionadas con las características mencionadas de este tipo de dinero digital: anonimato, rapidez en las transacciones, tarifas bajas y seguridad mejorada.



Con la criptografía, el jugador no tendrá que pagar tarifas adicionales a los bancos u otros intermediarios ni temer que pueda tener algunos problemas al depositar o retirar fondos. La alta volatilidad de las criptomonedas y los posibles problemas regulatorios pueden considerarse contras de las criptomonedas.



Además de eso, la mayoría de las plataformas que ofrecen terreno para apostar con cripto, tambein ofrecen una serie de bonificaciones y promociones únicas y bastante generosas, que no se pueden encontrar en los sitios web de apuestas convencionales. Sin mencionar varios torneos creativos que generalmente prometen ganancias muy lucrativas.



Tipos de sitios de juego que aceptan criptomonedas A partir de ahora, hay tres tipos principales de plataformas de juego que usan criptomonedas en sus operaciones diarias: apuestas deportivas, casinos en línea y salas de póker. Sin embargo, la mayoría de los sitios conocidos enumeran las criptomonedas solo como una opción de pago complementaria, dando preferencia a los medios convencionales de depósito / retiro, mientras que solo unas pocas plataformas de juego que construyeron todo su concepto de trabajo en torno al uso general de las criptomonedas. 1xBit se encuentra entre los pocos sitios que ofrecen a los apostadores los medios para jugar de forma segura con criptomonedas.



1xBit es el camino a seguir Ya sea que desee invertir en criptografía o usarlo con fines de apuestas, es necesario estar siempre atento a todos los riesgos descritos anteriormente y elegir una plataforma confiable, como 1xBit.



1xBit es una casa de apuestas y casino en línea creíble que incorporó más de 20 criptomonedas en sus operaciones . Puede realizar apuestas en más de una docena de deportes y jugar en un casino en vivo ultramoderno utilizando Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin y una gran cantidad de otras criptomonedas, depositar/retirar fondos de inmediato con poco o ningún cargo a través de los intercambios de criptomonedas asociados .



Además, 1xBit ofrece un paquete de bienvenida de hasta 7 Bitcoins, así como una gran cantidad de promociones, torneos, bonos y otras ventajas que se brindan a los usuarios de forma regular.



1xBit es uno de los primeros casinos y casas de apuestas de criptomonedas en línea que ofrece a los apostadores más libertad y más oportunidades de ganar.

