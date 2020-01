QeChic abre su primera tienda de muebles, iluminación y decoración en Madrid Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 16:27 h (CET) QeChic, la tienda on line especializada en mobiliario, decoración e iluminación abre su primera tienda física en la ciudad comercial Európolis-Las Rozas-Madrid. Más de 700 metros cuadrados llenos de inspiración decorativa y un recorrido por las últimas tendencias en interiorismo La tienda online QeChic, que comenzó su andadura en el mundo de la decoración y el interiorismo en 2009, abre su primera tienda física en Madrid. Todos los productos, que hasta ahora se podían comprar a través de su tienda virtual, se pueden ver muy de cerca en su establecimiento físico que cuenta con más de 700 m², situado en la C/Turín 9B de la ciudad comercial Európolis - Las Rozas - Madrid.

En la primera planta se pueden encontrar muebles, iluminación y los complementos decorativos más Chic de la temporada. Diferentes ambientes en los que se combinan piezas de los estilos nórdico, industrial, vintage y contemporáneo en fusión, con piezas atemporales, formando espacios únicos e inspiradores. Vical, VP Interiorismo, Jolipa, Andrea House, Pärumm, Kuatéh, y Thai Natura, son sólo algunas de las marcas nacionales e internacionales que se pueden adquirir.

En la tienda, cuentan con el asesoramiento de un experto para ayudar a sus clientes tanto si necesitan realizar un proyecto de interiorismo global o parcial.

QeChic cuenta con mobiliario para el salón como mesas, sillones, butacas con texturas o aparadores con diferentes estilos y materiales, así como muebles para el dormitorio. En el centro de la tienda se sitúa una amplia zona destinada a la iluminación, una creativa composición formada por una lluvia de lámparas colgantes y lámparas de mesa de la marca Lumineca. Sorprende una exposición de cuadros a todo color y con diferentes estilos y objetos de decoración modernos como los famosos animales de poliresina.

En la planta baja está ubicado el Loft QeChic, donde se puede disfrutar de un espacio abierto con diferentes estancias conformando un loft. También, en esta planta, se ubica el Jardín QeChic, una exposición destinada íntegramente a la decoración de jardines, terrazas y porches con la última tendencia en muebles y complementos outdoor.

Para aquellos amantes del diseño y decoración que no puedan esperar a visitar la tienda, pueden beneficiarse de rebajas de hasta el 80% en la tienda online. Rebajas, que también se pueden disfrutar en la tienda de Las Rozas, al tiempo que el visitante realiza un recorrido por las últimas tendencias en diseño de interiores. Se puede visitar la tienda en la calle Turín 9B Polígono Industrial Európolis de martes a sábado de 10:30-14:30/16:30-20:30 h.

Sobre QeChic

QeChic es una empresa formada por un equipo de profesionales del mundo del interiorismo y la decoración. Trabajan recorriendo el mundo con la misión de encontrar las últimas tendencias y novedades para ofrecer colecciones exclusivas en mobiliario, iluminación y decoración que aúnen las tres premisas indispensables en su filosofía: diseño, calidad y un precio asequible. Como fieles admiradores de los mejores diseños de alta decoración, sus propuestas siempre están inspiradas en los diseños más emblemáticos y actuales, reeditados de una manera especial. QeChic cuenta con tienda on line www.qechic.com y tienda física en Európolis-Las Rozas, Madrid.

