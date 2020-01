Biocryptology desarrolla una solución universal para comprar entradas y acceder a eventos con el móvil

Esta tecnología made in Spain se utilizará por primera vez en el Congreso Extremeño de Marketing Digital, este viernes 31 de enero Biocryptology, la plataforma universal de identificación y autentificación de personas mediante la huella dactilar, la cara o el iris, ha desarrollado una solución tecnológica que utiliza la biometría para facilitar la entrada a eventos y el control de la identidad de los visitantes de manera rápida, sencilla y segura.

Este nuevo desarrollo se aplicará por primera vez en un evento público durante la celebración del Tercer Congreso Extremeño de Marketing Digital, que tendrá lugar este viernes 31 de enero, en Badajoz.

Biocryptology desarrolla soluciones para identificarse y autenticarse remota y presencialmente en espacios físicos y sitios web mediante el uso de los datos biométricos de las personas. Su tecnología elimina la necesidad de usar contraseñas y tarjetas y permite cumplir con la autenticación reforzada (SCA) exigida en la Directiva Europea de Servicios de Pago (PSD2).

A los asistentes a este Congreso les bastará entrar en la web del encuentro para registrarse y, a través de la app de Biocryptology, acceder al evento con su teléfono móvil, sin necesidad de identificarse de otro modo. Esta forma de acceso incluso hace prescindible la presencia de personal de control en la entrada.

A través del móvil, Biocryptology combina el uso de los datos biométricos de las personas, almacenados en el móvil, con datos verificados de identidad y contacto, logrando su identificación. Con ello aporta seguridad y comodidad, haciendo prácticamente imposible el fraude en la identificación y las transacciones.

Los usuarios tienen que registrarse una sola vez en Biocryptology para identificarse y operar por cualquier canal (app móvil, ordenador, tableta, presencialmente, etc.) con ayuda de su smartphone. La biometría del usuario no viaja por la red, no sale de su dispositivo, por lo que no puede ser robada de una base de datos y poner en peligro su seguridad. Esto diferencia la tecnología de Biocryptology de cualquier otra.

Raúl Legaz, director de Biocryptology, apunta que “esta novedosa solución de Biocryptology evita soportar las colas e incluso eludir fraudes en la duplicidad de tickets, ya que cada entrada se asocia de manera única a la persona que accede al evento.”

Casos prácticos

Biocryptology presentará esta tecnología también a los asistentes del Congreso Extremeño de Marketing Digital de Badajoz. Fares Kameli, Manager Senior de Marketing Digital y experto en e-commerce, será el encargado de explicar el funcionamiento de este tipo de soluciones y las ventajas que aporta el uso de identificación biométrica para incrementar las ventas en los negocios digitales.

Biocryptology permite a los usuarios olvidarse de utilizar contraseñas. A las entidades, además de identificar unívocamente a sus clientes, les permite cumplir con la autenticación reforzada de clientes (SCA), exigida en la directiva europea de servicios de pago PSD2 y de obligado cumplimiento para procesar pagos.