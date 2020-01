Las intervenciones de cirugía estética continúan aumentando a nivel mundial, según ISAPS Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 15:25 h (CET) La encuesta anual de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) muestra un aumento de las intervenciones estético-plásticas del 5,8 % Según el periódico de ámbito nacional La Vanguardia, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) ha publicado los últimos datos de su encuesta anual de Intervenciones Estético-Plásticas en el ámbito internacional. En ella, se muestra que han aumentado de forma generalizada en un 5,4 por ciento en el año 2018.

En dicha encuesta se menciona la liposucción y la abdominoplastia como las intervenciones quirúrgicas más solicitadas, con un aumento del 9% respecto al año anterior. De igual manera, aparecen los tratamientos con toxina botulínica entre los que más han crecido, con un aumento del 17,4%, seguido de los tratamientos con ácido hialurónico con el 11,6%. Aunque sin duda, en la primera posición se encuentran los aumentos mamarios con implantes con un 6,1% respecto a 2017 y un 27,6% si se compara con 2014. En este último tipo de intervenciones también ha evolucionado al aumento de pecho sin cirugía en Málaga a nivel mundial. Respecto a tratamientos estéticos sin intervenciones y relacionadas con la flacidez de la cara y arrugas no se mencionan, pero han evolucionado hasta los actuales hilos tensores, una opción más sencilla que puede realizarse en una clínica.

Respecto a la distribución por países, Estados Unidos (líder en las técnicas no quirúrgicas) y Brasil (sube puestos en intervenciones quirúrgicas) se sitúan a la cabeza de las intervenciones estéticas con un 28,4% del total, seguidos de otros países como México, Alemania, India, Italia, Argentina, Colombia, Australia y Colombia. También, la diferencia entre géneros es notable, siendo las mujeres las que someten a un mayor número de intervenciones con un 87,4% del total, es decir 20.330.465 en todo el mundo. Por otra parte, los hombres representan el 12,6%, con 2.935.909 intervenciones.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.