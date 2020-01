Licencia para entregar: DHL al servicio de la película número 25 de James Bond, Sin Tiempo Para Morir

DHL es el socio logístico oficial de la película Sin Tiempo Para Morir. El proveedor líder de logística ha transportado todo el equipo para 5 películas de la saga James Bond Desde Casino Royale (2006), los expertos en logística de DHL han sido los responsables de las soluciones de transporte y logística relacionadas con el rodaje de la producción de las películas de 007. Para Sin Tiempo Para Morir - en los cines desde el 2 de abril de 2020 - DHL ha transportado todo el equipo alrededor del mundo por vía aérea, marítima y terrestre, con un cronograma de precisión, para cumplir con el programa de filmación.

Frank Appel, CEO de Deutsche Post DHL Group, ha señalado: "La puntualidad y la precisión son cruciales para producciones de éxito de taquilla de esta magnitud. Gracias a nuestra red internacional y a los procesos bien orquestados, llevados a cabo por nuestros respectivos equipos de carga aérea, marítima y terrestre, DHL está en condiciones de cumplir con esos requisitos. Estamos orgullosos de haber apoyado al famoso agente del Servicio Secreto en su misión de salvar al mundo por quinta vez".

DHL, como Socio Logístico, se ha encargado de que ambas unidades de filmación siempre tuvieran el equipo adecuado, disponible en el momento y lugar apropiados. El equipo de filmación se trasladó entre localizaciones de Noruega, Jamaica, Italia y en todo el Reino Unido.

"Somos esencialmente una ventanilla única para todo lo que un proyecto de película necesita, ya sea por carretera, mar o aire nuestro objetivo es mantener la producción en movimiento. Para envíos urgentes o de última hora, también utilizamos nuestra red Express. Para estar al día en las estrictas y siempre cambiantes normativas internacionales para la carga, tenemos que adelantarnos y, realmente, poner en práctica nuestra experiencia en logística. Ha sido una gran oportunidad para mostrar, una vez más, lo que podemos ofrecer. Nos preocupamos profundamente por el material que se nos ha confiado", ha afirmado John Meller, Jefe de Proyecto Logística de Sin Tiempo Para Morir en DHL.

Estos logros demuestran la indiscutible misión posible de Deutsche Post DHL Group: Excellence. Simply delivered.

© 2020 Danjaq, LLC y Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, y relacionadas James Bond Indicia © 1962-2020 Danjaq, LLC y Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. NO TIME TO DIE, y las marcas registradas de James Bond relacionadas son marcas registradas de Danjaq, LLC. Todos los derechos reservados.