Grupo GN potencia su colaboración con las Escuelas de Audioprótesis para descubrir los nuevos talentos de la Audiología Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 11:51 h (CET) La firma danesa ha intensificado el apoyo que presta a las Escuelas, para una más completa y mejor formación de los estudiantes Grupo GN va a potenciar en 2020 la relación que mantiene desde hace años con todas las escuelas de Audioprótesis de España. Así, y como empresa socialmente responsable, la firma danesa, después de iniciar hace más de dos décadas su colaboración con la docencia en el sector de la Audiología, va a reforzar esta labor, extendiendo esta colaboración a nuevas áreas de la formación de los alumnos.

Con el fin de favorecer la mejor formación de los profesionales de Audioprótesis, Grupo GN va a entregar al claustro de profesores de cada escuela un KIT con material técnico que se podrá aprovechar en las clases de las diferentes asignaturas y que incluye audífonos de última generación, Noahlink Wireless, y accesorios Wireless (micrófono). Las jefaturas de estudios ya pueden inscribirse, a través de su Director de Área de Grupo GN, para la realización de un curso de dos horas lectivas que se impartirá en las instalaciones de cada escuela.

El equipo de Grupo GN ha incluido en esta formación materias como 'Adaptación con el software', 'Prestaciones genéricas de audífonos', 'Prestaciones específicas, (ej. Direccionalidad y conectividad)’, ‘Gestión negocio', 'Verificaciones-REM-HIT', 'Formatos', 'Acopladores y acústica', 'Protocolos de trabajo' e incluso la posibilidad de solicitar otras materias personalizadas, a demanda de cada centro. “Se trata de reforzar los aspectos de la Audiología a los que los programas de las Escuelas no pueden llegar. Por eso, hemos diseñado contenidos que ayudarán a los alumnos, desde el punto de vista práctico, la tradicional carencia que todos señalan”, afirma Manuel Yuste, director de Producto de Grupo GN.

Por último, en enero de 2020, ReSound lanzará las bases del III Concurso GNIOS, que se ve reforzado y ampliado con respecto a las anteriores ediciones. El equipo de la firma danesa lo va a presentar en todas las Escuelas de Audioprótesis de España, para favorecer con ello una mayor participación de alumnos. Toda la información sobre el concurso se puede consultar en http://resound.com/gnios

“Con todas estas propuestas, buscamos no sólo descubrir los talentos del sector, sino también sentar las bases para que ese talento se llegue a convertir en realidades capaces de mejorar la vida de las personas. Grupo GN invierte una gran cantidad de sus recursos en investigación, de manera que nuestra apuesta por facilitar la formación práctica de los estudiantes de Audioprótesis, y la presente edición de GNIOS lo tienen todo, primero, para generar las ideas, y después para convertirlas en realidad. Ninguna sociedad debe desaprovechar el talento con el que cuenta, y nuestra responsabilidad es descubrir el que hay en nuestro sector y darle las herramientas necesarias para desarrollarlo”, valora Elisa de Amescua, directora de Marketing de Grupo GN.

