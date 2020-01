Inversores buscan proyectos biotech y Life Sciences Comunicae

miércoles, 29 de enero de 2020, 09:16 h (CET) 10 empresas seleccionadas expondrán sus proyectos el próximo 6 de febrero en BCN. Ya cuenta con más de 40 inversores interesados. CANAAN R&D ha coorganizado este foro de financiación para Start-Ups junto a Foro Capital Pymes, Keiretsu Forum y Parc Científic de Barcelona Canaan R&D coorganiza un foro de inversión para empresas del sector salud que se celebrará el próximo 6 de febrero en el Parc Científic de Barcelona. Podrán participar hasta 10 empresas del ámbito de las Ciencias de la Salud: biotecnología, medicina, bioquímica, etc. que presentarán sus proyectos ante el pool de inversores.

Un comité de selección estudiará todas las propuestas en busca de financiación presentadas y seleccionará los 10 proyectos más adecuados. El Comité de Selección está formado por emprendedores de éxito, por expertos de la organización y por representantes de las principales asociaciones de empresas del sector, como BIOCAT y CataloniaBio. Hasta la fecha se ha evaluado más de 20 propuestas de empresas no sólo españolas, sino también de Estados Unidos, Inglaterra, Dubái, y Túnez, lo que demuestra el interés que despierta este tipo de iniciativas.

Las Start-Ups y empresas en busca de financiación seleccionadas dispondrán de 8 minutos para explicar sus proyectos y después deberán responder las preguntas que les formulen los inversores. Hasta el momento hay más de 40 inversores interesados, nacionales e internacionales, dispuestos a realizar inversiones superiores al medio millón de euros y los organizadores no descartan que más entidades de venture capital, capital semilla, private equity, family offices, etc. puedan sumarse a la ronda ya que el sector healthcare ha demostrado ser uno de los más rentables de los últimos años gracias los continuos avances científicos.

Además de la ronda de inversión Serie A, el evento acogerá una mesa redonda para hablar sobre “Tendencias de inversión en Ciencias de la Salud” que contará con la participación de los siguientes ponentes, todos ellos expertos en este sector: Josep Lluís Sanfeliu de Asabys Partners, Raúl Martín-Ruiz de YSIOS Capital, Alain Huriez de Advent France Biotechnology, Sara Secall de Inveready y Pablo Cironi de Caixa Capital Risk. El acto contará con la moderación de Miquel Costa Cofundador y Presidente de Foro Capital Pymes y el Presidente de Keiretsu Forum Spain.

Junto a la posibilidad de conseguir financiación, las empresas participantes podrán obtener un premio extra con el reconocimiento como “Mejor Proyecto”, que recibirá la opción más valorada por los expertos participantes en la mesa redonda.

CANAAN R&D es una sociedad de inversión específicamente orientada a empresas, patentes y líneas de investigación del sector salud y biotech. Cuenta con una amplia experiencia en la inversión y desarrollo de proyectos de investigación en medicina y suplementos nutricionales. Tal y como explica su CEO, Enrique Sainz, “CANAAN R&D es una de los principales actores del actual ecosistema emprendedor biotech con importantes inversiones en el sector salud. Estamos trabajando con 5 compañías de healthcare y nuestra participación en eventos como esta ronda nos permite ampliar nuestras líneas de negocio. Además de conocer los 10 proyectos seleccionados obtenemos leads cualificados de Starp-Ups y emprendedores dispuestos a desarrollar ideas y líneas de investigación en un sector clave de la economía del futuro”.

CANAAN R&D ha organizado esta ronda de financiación para Start-Ups junto a Foro Capital Pymes, Keiretsu Forum y Parc Científic de Barcelona. Las empresas interesadas en presentar sus proyectos pueden descargar este formulario y enviarlo cumplimentado a empresas@forocapitalpymes.com.

Sobre CANAAN R&D

CANAAN R&D es una Sociedad de Inversión creada para la inversión en empresas, patentes y líneas de investigación del sector salud y biotech. Su equipo de expertos especialistas en diversos sectores de la salud, la medicina y la biotecnología selecciona inversiones en proyectos innovadores con un alto potencial de revalorización en un plazo de 3 a 5 años que ya hayan recibido financiación con anterioridad.

