¿Qué es el alma, si en mi cuerpo hay tantas, ¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién domina mis acciones y siente lástima de otros, ira o venganza?, ¿quién soy yo si soy mitad buena y mitad mala? ¿debo ser diablo o santa?.



Debo unificar mis acciones y ser sólo un ser, pero son tantas almas que no sé si valdrá la pena ser buenos o malos. Un día moriré y puede que ellas viajen juntas al paraíso, puede también que se dispersen en otros cuerpos diversos pues he sido una mujer que utilizó armas. Entonces ya no seré yo sino muchos otros y de nuevo puede que me vuelva a preguntar "¿quién soy yo, si tengo mil caras?, ¿quién domina mis acciones y siente lástima de otros, ira o venganza?".



Y existen almas negras, y existen almas blancas, dulces roscas coloradas y violetas asustadas.



Existimos en color, sentimientos fracasados, armonía y calor.



Alma, alma, alma, provienen del soplo, del Sol y la voluntad de tenernos.