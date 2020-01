​Cómo diversificar sus ingresos en 2020

Ya se acerca el final de la década y aunque para muchos se siente como que acabamos de celebrar el comienzo de 2019, la realidad es que estamos a un par de meses de dar la vuelta hacia el 2020. Con el cambio de año siempre llegamos a las mismas cuestiones, filosóficas o no, sacamos cuenta de nuestros 365 días para buscar respuestas y nos planteamos nuevas metas para el próximo año, muchas de estas son objetivos financieros.



Si lo que busca es un poco más de libertad o seguridad con sus finanzas, tenemos opciones para que en 2020 de ese salto hacia el futuro que se imagina.



Lo primero que debería hacer es trazarse un plan, pero un plan de verdad, no un propósito simple sin visión, estudie su situación y luego plantéese metas realizables, que le llenen sin frustrarle.



Muchos de nuestros propósitos de año nuevo se quedan en los primeros días de enero por esa razón, son irreales y en el camino causan más decepción que otro cosa, por eso se beneficiará al trazar metas más pequeñas pero que pueda lograr, también puede hacerlo por etapas y variar las metas según lo que quiera lograr, así podrá tener un camino trazado con metas a corto o largo plazo. Nunca olvide que es primordial para lograr el éxito, ya sea financiero, profesional o personal trazarse objetivos que se puedan alcanzar y saber cómo hacerlos realidad sin perder la motivación.



En el caso de las finanzas lo mejor es tratarlo todo con una cabeza fría, no olvide sus instintos pero recuerde siempre que la información y el análisis serán sus más grandes aliados.



Use todas las herramientas a su favor

Los mercados ya no son solo lugar de juego para los economistas o herederos de Wall Street, existen opciones que varían en riesgo y capital que se pueden adaptar a sus necesidades, también existe la posibilidad de invertir en el más mercado de las criptomonedas, lo que requiere para hacer cualquiera de las dos es un poco de capital e investigar a profundidad, también podría buscar un asesor externo.



Por otro lado, aunque se ha dicho mucho sobre los efectos de las apuestas ya sea en físico o una tragaperras online sobre la sociedad, la verdad para la mayoría de la población es que mientras se conozcan las herramientas, se evite la concentrarse en ellas como recurso primario o fuente de única, y se actúe con prudencia, pues puede resultar ser una forma amena de utilizar e inclusive incrementar los recursos en pequeñas medidas, aunque sea solo por diversión.



Lo último pero que no debe ser descartado sería considerar un cambio de profesional radical, que puede abrir un camino de satisfacción personal y económica, o solo buscar ofertas puede reubicarse en cuanto a lo nivel de remuneración que deberíamos estar recibiendo. Otra cosa a considerar sería un emprendimiento propio o la compra de propiedades, siempre opciones sólidas para mejorar nuestra situación pero que requieren de un capital considerable.



Sea cual sea su camino a elegir este nuevo año, tenga en mente primero sus habilidades o gustos y deje que estos sirvan como guía en su camino, confía en tus instintos e informate, con esta combinación puedes ver cómo cambias tu futuro esté 2020.