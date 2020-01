​Claves del éxito del Satisfyer

Es el producto comercial sobre el que más se ha hablado el pasado año 2019. El nuevo juguete sexual femenino que ha revolucionado el mercado promete seguir con el mismo éxito en este 2020. ¿Cuáles son las claves de su tremenda popularidad?



Los juguetes sexuales hace ya un tiempo que se han normalizado dentro de la sociedad. Cada vez se habla de ellos con menos pudor y prácticamente nadie se echa las manos a la cabeza por su uso, ya sea en solitario o como juego de pareja.



Pero hay un producto que realmente ha causado furor el pasado 2019, que ha estado en boca de todos, en las conversaciones de féminas, pero también del sector masculino, que, por increíble que parezca, incluso ha visto amenazada su posición de protagonista dentro de las prácticas sexuales en pareja, tal ha sido su repercusión.



Satisfyer Pro 2 Este es el dispositivo que se va a tratar de conocer en este artículo, el regalo que se ha agotado estas navidades y por el que muchas mujeres se han quedado suspirando. Aquellas afortunadas que ya han tenido el placer de probarlo, no escatiman en halagos para este fiel compañero, lo que ha hecho que muchos hombres se sientan amenazados. Nada más lejos de realidad, puede ser un juguete para usar en pareja, como uno más de los que ya existían con anterioridad en el mercado.



Opiniones Para aquellas mujeres que aún no lo tienen, aquí pueden leer todo sobre Satisfyer Pro 2 Opiniones, cómo funciona, qué le hace especial y mucha más información útil recogida de todas esas clientas satisfechas que ya lo han probado. Según las encuestas realizadas, el 83% de las mujeres alcanzaron un orgasmo en menos de 2 minutos gracias al Satisfyer Pro 2, por lo que los resultados quedan garantizados. Las opiniones no pueden ser más positivas, por su fácil manejo, gracias a su ergonomía, que lo hacen cómodo, intuitivo, sin complicaciones.



Por su parte, los vendedores de tiendas eróticas no se creen la revolución que ha causado este aparato, asegurando que jamás han tenido un producto estrella como este, con tan alta demanda en tampoco tiempo. La explicación la encuentran en el boca a boca, y es que además de su eficacia, es una gran ventaja que la sexualidad cada vez sea un tema menos tabú y las usuarias lo recomienden abiertamente a amigas, compañeras de trabajo e incluso al entorno familiar.



En cuanto al sector masculino, nada de reticencias. Ya se sabe, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que, en vez de luchar contra una tendencia imparable, lo ideal sería unirse y verlo como un objeto que facilita el placer a la pareja y que esta consiga orgasmos más potentes y en menos tiempo, y disfrutar de ellos.



Éxito arrollador El nuevo modelo de Satisfyer, el Pro 2, presenta algunas diferencias con su predecesor, mejorando algunas de sus características, aunque en esencia es muy parecido. Las mejoras están relacionadas con una reducción del ruido, luz menos intensa, que lo hacen mas discreto y un nuevo diseño de los botones reguladores. Por otra parte, conserva las características que lo definen, como ese color rosa tan femenino, su acabado de gran calidad, que asegura que no pueda entrar agua ni ningún líquido o fluido y su ergonomía, que ofrece una perfecta adaptación a la mano.



Las claves de su éxito son sin duda el cuidado diseño, que los colocó desde el primer momento en el punto de mira, y las recomendaciones de sus usuarias, altamente satisfechas, que lo han convertido en el centro de conversación de todas las tertulias y que no han dudado en comprarlo o pedirlo como regalo a sus parejas o familiares.



Todos estos factores lo han convertido en el producto estrella del 2019, un revulsivo en el mundo de la sexualidad femenina. La segunda versión del Satisfyer, Satisfyer Pro 2, aumentó el número de búsquedas en internet en un 497 % desde septiembre a diciembre.



Su creador, Michael Lenke, vive el auténtico sueño americano al ver cómo su producto ha alcanzado fama internacional y ha batido récords de ventas en los mercados de juguetes sexuales, liderando el pódium de los regalos para adultos las pasadas navidades. Lenke asegura que su objetivo era crear un dispositivo que acabase con el problema que tienen muchas mujeres para llegar a alcanzar el orgasmo.



En ningún caso debe verse como un rival para el sector masculino, sino como un ayudante para conseguir relaciones sexuales más satisfactorias, con orgasmos más rápidos e intensos, para que las mujeres puedan alcanzar el clímax con mayor facilidad. Así mismo, al ser regulable en intensidad, se puede alargar el tiempo que se desee.



Con sus fans y sus detractores, lo que realmente nadie le puede negar al Satisfyer es que ha conseguido que la masturbación femenina haya dejado de ser un tabú y se haya convertido en el centro de charlas distendidas. Como ocurre con todo lo que destaca, siempre habrá opiniones encontradas, que no hacen más que confirmar que se tarta de un artículo revolucionario.