ADOUR de LACUNZA, la chimenea del año

miércoles, 29 de enero de 2020, 06:31 h (CET) LACUNZA, empresa navarra perteneciente al grupo Lacunza Kalor Group S.A.L., lanza al mercado el insertable de leña ADOUR, un producto calificado como "El producto del año" José Julián Garciandia, Director Gerente de LACUNZA, afirma que “no hay un producto con tan altas prestaciones en todo el mercado europeo, es la estrella de nuestro catálogo”.

El insertable de leña ADOUR permite disfrutar del fuego como nunca ya que une una serie de elementos diferenciadores que ningún otro aparato de leña reunía hasta su lanzamiento. Uno de sus principales beneficios es su medida, que ofrece la posibilidad de instalarlo en cualquier hogar abierto existente y más facilidad de conectarlo por sus estudiadas dimensiones. Ideal para el mercado de reposición y futuros “Plan renove” que afectaran a miles de hogares antes de la entrada en vigor de la nueva normativa ECODESIGN2022.

Por otro lado, la serie ADOUR dispone de 2 salidas de aire para canalizar con toberas de fundición, un monomando con el que se pueden controlar las entradas de aire y una admisión canalizable exterior que hace de él un aparato estanco. Otros de sus muchos beneficios son su fácil instalación, gracias a que tiene una salida de humos desmontable desde el interior, y sus patas regulables ajustables a cualquier lugar.

Además, ofrece mayor visión del fuego gracias a la posición de las turbinas en la parte posterior, turbinas que además se pueden parar para ofrecer un total silencio. No solo eso, LACUNZA ha decidido ampliar la serie ADOUR con el lanzamiento de ADOUR CL, que incorporará un cristal lateral para que la visión sea aún mayor. El lanzamiento de esta gama al mercado está previsto para marzo pese a que la empresa ya ha comenzado a dar alguna información sobre estos productos. Han adelantado que dispondrá de cristal lateral izquierdo, derecho o de ambos, de forma que se podrá disfrutar del fuego de frente, de la izquierda o de la derecha. El lanzamiento de esta gama dispondrá además de tres tamaños diferentes, todos ellos con el cristal lateral dónde el cliente elija.

Innovaciones Tecnológicas

Otra de las novedades que LACUNZA ha presentado este año en su catálogo han sido las Innovaciones Tecnológicas. Así, se observa que la serie ADOUR es el producto más completo de su catálogo.

Los insertables de la serie ADOUR disponen de entrada de aire primario para un rápido encendido, y de entrada de aire secundario, para que el cristal se mantenga notablemente más limpio. Gracias a la tecnología, Easy Fire Control del aparato, se puede regular la óptima combustión y la limpieza del aparato de leña con un único mando. Además, LACUNZA, empresa que apuesta por la sostenibilidad medioambiental, ha incorporado en la serie ADOUR las tecnologías Perfect Combustion, tecnología de quemado óptimo con la que se logran altos valores de eficiencia de combustión, y Double Combustion, tecnología de quemado del gas obtenido en la primera combustión de la leña y que aporta mayor eficiencia y autonomía con menor consumo.

Dispone también de otras Innovaciones Tecnológicas como lo son External Air Intlet, sistema canalizable que toma el aire desde el exterior de la vivienda para su combustión y que disminuye el consumo y Eolo System, sistema de ventilación de alta presión mediante turbinas centrífugas y regulador de velocidad (centralita) que permite calentar diferentes estancias del hogar mediante canalizaciones. Además, el Silence Mode permite apagar las turbinas y disfrutar del máximo silencio.

Los sistemas que incorporan la serie ADOUR también facilitan su limpieza. Disponen de Extra Clean Glass, un sistema de entrada de aire al cristal que lo mantiene limpio más tiempo y de Cleaning Access que permite deshollinar el insertable fácilmente.

Cuidan el medioambiente

Además, los productos LACUNZA aseguran el confort y la sostenibilidad medioambiental gracias a las máximas calificaciones de eficiencia energética. LACUNZA se ha adelantado a la normativa que exigirá para 2020 la Unión Europea, ECODESIGN2022, una norma que exigirá una mayor eficiencia energética de todos los productos, menores emisiones de CO y de otro tipo de gases contaminantes hasta ahora no controlados.

