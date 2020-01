Trump presenta su “Plan de paz en Medio Oriente” al tiempo que Netanyahu es acusado de corrupción Netanyahu fue acusado formalmente de cargos de corrupción en Israel después de que retirara su solicitud de inmunidad penal Redacción Siglo XXI

Donald Trump presentará hoy su llamado “Plan de paz en Medio Oriente” en medio del juicio político en su contra. Se prevé que lo presente junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El yerno y asesor principal de Trump, Jared Kushner, elaboró el plan que presuntamente ofrecerá soberanía condicional a los palestinos y trazará nuevamente las fronteras de los territorios ocupados de Cisjordania para proporcionar más control a Israel, entre otras propuestas.



Netanyahu y su rival político Benny Gantz se reunieron con Trump el lunes para escuchar los pormenores del plan, que ha sido rechazado por los palestinos. Estas son las palabras del primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh.



Mohammad Shtayyeh afirmó: “Este plan, que no proporciona el territorio ocupado a su pueblo ni reconoce las fronteras de 1967 ni reconoce que Jerusalén es un territorio ocupado, y reconoce esa ciudad como capital de Israel, y cuyos creadores lanzan una guerra financiera contra nosotros en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, y cierra la oficina de Palestina en Washington, y deja sin recursos financieros a la Autoridad Palestina, no es más que un plan para liquidar el problema palestino y lo rechazamos”.



Mientras tanto, Netanyahu fue acusado formalmente de cargos de corrupción en Israel después de que retirara su solicitud de inmunidad penal. Netanyahu ha sido acusado de soborno, fraude y abuso de confianza.

