Limpia tu rostro

Empezamos el año, y todo son buenos propósitos. Uno de ellos es el cuidado de nuestro rostro, pero antes de tratarlo debemos realizar una buena limpieza para dejar preparada la piel para el tratamiento de cremas, sérums que queramos aplicarnos después.



Lo ideal es hacerse una limpieza facial cada tres o cuatro meses, realizarlo con cada cambio de estación sería lo perfecto.



El otro día os hablé de los tratamientos detox para cuidar nuestro cuerpo, ahora toca hablar de tratamientos detox para nuestro rostro.



Pero, ¿en qué consiste el Detox facial?

Su objetivo principal es desintoxicar y purificar la piel de contaminantes, así como de la acumulación diaria de bacterias. Sobre todo si tenemos en cuenta que la piel, a diferencia de otros órganos, no tiene un mecanismo de limpieza propio y tiende a acumular impurezas en su superficie que provienen de otras partes del cuerpo.



Consultado uno de los centros especialistas en este tipo de tratamientos en Madrid, Beldon Beauty, nos hablaron de su tratamiento Detox Facial, en el que se borran la acumulación de toxinas, responsable de disminuir la piel tersa y la pérdida de luz en nuestra piel.



Los pasos de este tratamiento detox varían en función del tipo de piel, la edad y particularidades. En Beldon sus responsables nos contaron los pasos que siguen a la hora de iniciar este tratamiento: “Se inicia con una limpieza suave y exfoliación antes de que la piel sea tratada con los activos seleccionados para minimizar los poros y realizar la extracción, así como reestructurar el manto hidrolipídico de la piel. A continuación, se aplica una mascarilla facial con una combinación de productos específicos según sus necesidades acompañada de una masaje manual para estimular los tejidos, drenar y movilizar fluidos.



El resultado es un rostro limpio que refleje vitalidad, frescura, y que recupere su luz natural. Todos los requisitos necesarios para que la piel este lista para realizar futuros tratamientos”.



Además nos indican, que se puede incluir aparotología si el facialista lo ve necesario.



Me llama la atención además que este centro es uno de los únicos de Madrid que utiliza los tratamientos de Bárbara Sturm, doctora alemana que se hizo famosa por realizar tratamientos a base del plasma sanguíneo de sus pacientes, y que posteriormente desarrolló una línea de cosmética molecular con resultados espectaculares. Es mundialmente conocida (no hay más que ver su Instagram…), sus tratamientos son utilizados por modelos, actrices y celebrities que caen sucumbidas a sus encantos…