Las pestañas se pueden rediseñar como uno quiera con productos como RevitaLash Advanced Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 09:56 h (CET) Los avances en belleza hacen que rediseñar la mirada ya sea una posibilidad de facto, pudiendo evitar así postizos o extensiones. Sin duda, una tendencia que se convertirá en una de las propuestas más instagrameables del 2020 La revolución en productos de belleza y protesis aumenta cada vez en mayor medida la posibilidad de modificar aquellos aspectos físicos que más conciernen o preocupan. Un ejemplo claro de ellos son las pestañas, víctimas de extensiones, postizos y un sinfín de posibilidades que no buscan otro resultado que el de mejorar el especto de la mirada. Se dice desde tiempos más que pretéritos que es el espejo del alma, un alma que se pretende reflejar cada vez con mayor profundidad, sensualidad y provocación.

Son precisamente esos postizos o incluso algunas máscaras de pestañas los que, a la larga, producen una modificación del aspecto de los ojos “porque perdemos vello al no tratarlo adecuadamente, ya que las adhesiones o determinados productos de maquillaje evitan que cada pelo transpire, tanto en su longitud como desde el folículo, causando una congestión que lo va debilitando hasta que muere, provocando que aceleremos nosotros mismos ese proceso de debilitación ya de por sí natural con el avance de la edad”, explica Natalia Guerrero, directora técnica de RevitaLash Cosmetics.

Ahora bien: se puede sucumbir a las pestañas de infarto, pero de otra manera, puesto que el mercado de la belleza aumenta cada vez más posibilidades con aliados como los sueros de pestañas que refuerzan el vello y tratan la zona del contorno de los ojos, para conseguir al final lucir el mismo efecto, de una forma saludable y natural, con pestañas propias. Las oportunidades no se quedan ahí: también se puede jugar a ser un auténtico arquitecto de la mirada sin salir del baño de casa, ya que los expertos aseguran que con los productos y técnicas adecuadas, no solo se puede conseguir unas mejores pestañas, sino también ir forzando que crezcan de la manera que se desea, creando auténticos efectos que dejan por el suelo a las técnicas de eyelining. Desde miradas felinas a un efecto de ojos sobredimensionados, todas las opciones son perfectas. Ahora bien, ¿cómo hacerlo?

¿Cuál es el producto clave?

Como explica el maquillador Miquel Cristóbal: “Recomendamos usar RevitaLash Advanced, un suero que se aplica en el vello y que permite ver en tres semanas cómo las pestañas aparecen más gruesas, curvadas y con una mayor sensación de longitud”. RevitaLash® Advanced es un tratamiento para acondicionar y fortalecer las pestañas. Su fórmula contiene una combinación patentada de ingredientes formulados laboratorios en California, los cuales se combinan con péptidos de última generación e infusiones botánicas. El hecho de venir de un gran laboratorio es ya sello de confianza, algo que se refuerza cuando se nombra a su creador: Michael Brikenhoff, un oftalmólogo que siempre ha buscado que todos sus productos cuiden fielmente la mirada. Entre los beneficios más visibles, se aprecia que acondiciona las pestañas para ayudar a protegerlas contra la fragilidad y las roturas, ayuda a mejorar la flexibilidad, la humedad y el brillo de las pestañas, mejora la barrera para defenderlas de agresores diarios, y optimiza la apariencia de las pestañas. “Tras su uso, las pestañas aparecen más largas, fuertes y saludables”, añade Natalia Guerrero. Contiene el complejo BioPeptin Complex™ con péptidos y extractos botánicos que aportan a las pestañas humedad, manteniéndolas suaves, voluminosas y de aspecto saludable.

Cómo trabajar en el efecto deseado

El maquillador Miquel Cristóbal es experto en rediseñar la mirada en cada sesión de maquillaje a la que se enfrenta, pero también da los tips para trabajar con este suero, un best-seller que ha conquistado los corazones de celebrities como Meghan Markle o Kim Kardashian. Este producto se aplica solo una vez al día, preferiblemente por la noche, ya con la zona perfectamente desmaquillada.

Mirada felina

Según el experto, se podrá conseguir, por ejemplo, una mirada felina de este modo: “Aplicaremos una línea fina de Revitalash® Advanced directamente a las pestañas, por encima de la línea de nacimiento, pero únicamente en la mitad exterior del ojo o sobre todo en el extremo. Así, incentivaremos que crezcan creando un efecto cat-eye para una mirada mucho más exótica”. Una opción perfecta para aquellas personas que muestran ojos caídos o cuyo párpado empieza a descender por la edad, creando un trampantojo que genere una impresión de mirada más alegre y sensual.

Big Eyes

Un efecto magnificado por la pintora Margaret Keane que puede no estar tan lejos de la realidad, puesto que “este tipo de miradas, que solemos denominar almendrada, se puede conseguir si reforzamos el crecimiento de nuestras pestañas en la parte central al aplicar el producto en esta región. Así, la sensación final tras el tratamiento será de unos ojos más redondeados y grandes”. Un truco para aplicar en ambos párpados, intensificando así la sensación deseada.

Juntar o separar los ojos

Hay quienes sufren de unos ojos que están más separados de lo deseado o, todo lo contrario, demasiado juntos. ¿Cómo invertir el efecto? “Si aplicamos el serum en el extremo interior, más cerca del lacrimal, reforzaremos el crecimiento del vello generando la sensación de que tenemos los ojos más juntos de como están en realidad. Si queremos conseguir la sensación opuesta, y magnificar el efecto separación, lo aplicaremos en los extremos exteriores sobre todo”, concluye el maquillador.

Precio RevitaLash Advanced: 135€, de venta en Purenichelab.com y Revitalash.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sqrups!, la cadena de outlets urbanos que hace negocio evitando el desperdicio de alimentos La cadena de ice rolls IceCoBar lanza su foodtruck Aire Traducciones explica los desafíos de la traducción para el 2020 Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del 4º trimestre de 2019 La residencia de mayores Montepinar implanta un novedoso programa de mejora nutricional