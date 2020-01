Topagencias revela las ciudades que realmente lideran el desarrollo digital en España en 2020 Comunicae

martes, 28 de enero de 2020, 09:03 h (CET) España fue nombrado el quinto país europeo con mayor número de proyectos digitales financiados con inversión extranjera directa. Topagencias, realizó un estudio en el que se evaluaron los servicios de más de 300 agencias de marketing en el país. También hizo un análisis sobre las búsquedas de Google más populares de cada ciudad en cuanto a Mercadeo Digital para analizar las tendencias geolocalizadas para el 2020. Además, llevó a cabo una comparación de las ciudades de España con más servicios de Marketing Debido a la importancia que se ha cobrado Internet en cada aspecto de la vida, se ha generado una demanda real de servicios de marketing digital por parte de distintas empresas.

España se ha posicionado como uno de los mercados más importantes del sur de Europa. En el 2018, fue nombrado el quinto país europeo con mayor número de proyectos digitales financiados con inversión extranjera directa. Y proyectando a la capital, Madrid, como la cuarta urbe europea con más oportunidad de generar al siguiente gigante tecnológico.

Topagencias, realizó un estudio en el que se evaluaron los servicios de más de 300 agencias de marketing en el país. También hizo un análisis sobre las búsquedas de Google más populares de cada ciudad en cuanto a Mercadeo Digital para analizar las tendencias geolocalizadas para el 2020. Además, llevó a cabo una comparación de las ciudades de España con más servicios de Marketing.

Según la investigación de Topagencias, las ciudades con mayor oferta (y demanda) de servicios de Marketing son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, en este orden.

Madrid: la capital del Marketing en España

Madrid no solo es sede de empresas internacionales, museos, y edificios del gobierno. Según Ernst & Young, Madrid tiene la oportunidad de convertirse en el hub de referencia para el desarrollo de la infraestructura y negocios digitales en el sur de Europa, de acuerdo a un estudio realizado por Delfos Research Group para DE-CIX Management. es considerada la cuarta ciudad europea con mayor potencial para producir el próximo gigante tecnológico de Europa.

“La expansión de la tecnología, y su veloz absorción por parte de los ciudadanos, ha logrado que Madrid se posicione como una de las ciudades más actualizadas y modernas del mundo. Además, hoy en día es la ciudad que cuenta con mayor número de perfiles en Instagram de todo el país. Y claro, las agencias de Marketing se han hecho eco al observar este inminente crecimiento y especializar su oferta de servicios de acuerdo al mercado local”, comenta Arianna Lupi Growth Marketer para Topagencias

De hecho, en la capital española, más de 220 agencias ofrecen servicios de marketing digital y redes sociales, la cifra más alta de todo el país. Sin embargo, sigue siendo la ciudad número #1 en servicios de Marketing Tradicional. En la última década, Madrid ha permanecido líder en ofrecer servicios de relaciones públicas, eventos, video marketing y productoras audiovisuales.

En el 2019, las búsquedas de Google sobre Marketing más populares en Madrid fueron:

Marketing Digital

Servicios SEO

Desarrollo de apps

Agencias de Eventos

Productoras audiovisuales

Planificación de medios Barcelona: el hub de tecnología y el núcleo startup de España

No cabe duda de que Barcelona se ha convertido en la última década en el tech hub de España. De hecho, el ecosistema de las startups está creciendo a pasos agigantados. Startups con mucho potencial como Red Points, Travelperk, Badi o Typeform han establecido sus oficinas centrales en esta ciudad, y no es casualidad.

Un estudio de Huawei explica que España está viviendo una nueva era en materia de innovación tecnológica y creativa, con Barcelona en el primer puesto gracias a su impulso de nuevas formas de creación, intercambio cultural, e innovación. Además, según EU Startups, Barcelona es la quinta ciudad con más Startups en Europa.

“La ciudad condal también se ha ganado el puesto de ser la que más invierte en publicidad en todo el país. Sin embargo, se puede notar que la inversión en Marketing de esta ciudad se concentra mucho más servicios de E-Commerce, Automatización de Marketing e Inbound Marketing”, Arianna añade.

Según el estudio de Topagencias, Barcelona se posiciona en el ecosistema de Marketing de España de la siguiente manera:

Ofrece 2 veces más servicios de Big Data que Madrid.

Es la ciudad con más servicios de tecnología de computación en la nube.

Única ubicación en España con servicios de Apple Store Optimization.

Ciudad con más servicios de E-sports y gamificación. En el 2019, las búsquedas en Google relacionadas al Marketing más populares en Barcelona fueron:

Diseño web

Social media

Startups

Content marketing

PPC Valencia - la ciudad del diseño en constante movimiento

No se puede decir que Valencia solo se conoce por su buena comida y su cercanía al mar Mediterráneo. Es una ciudad llena de cultura, arte y ciencias, que cada vez más se convierte en un verdadero hub del desarrollo científico y tecnológico en España.

Además, Valencia amerita ser reconocida por sus grandes desarrollos en el desarrollo de la arquitectura vanguardista. Pero la escena cultural de Valencia no acaba ahí. La ciudad mediterránea será nombrada la capital mundial del diseño en 2022 por el World Design Organization. En la última década se han concentrado en una serie de profesionales del diseño, la arquitectura y la ilustración gráfica, de distintas generaciones.

“Y es que cada vez son más las agencias que ofrecen servicios de Branding, Marca, y Diseño Gráfico en esta ciudad. Del mismo modo, el sector del marketing digital en Valencia está en continuo crecimiento”, apunta Arianna.

De hecho, en los últimos 2 años, muchas empresas basadas en Madrid o Barcelona, han abierto sedes en la Comunitat Valenciana. Por ello, se está convirtiendo en la tercera central de proyectos y profesionales de marketing online más importante de España.

Este ha sido el crecimiento en búsquedas de Google relacionadas al Marketing:

· 60% más búsquedas en los términos “Copywriting”, “Search engines”, y “SEO”.

· El término “Mercadeo de Redes Sociales” se ha incrementado un 600%.

· Las búsquedas sobre “Mercadeo Digital” se han duplicado en el 2019.

· Las búsquedas del término “Linkedin” han aumentado un 160% y “Web Design” 50%.

Sevilla - comprometida por crecer e impulsar emprendimientos

El gran compromiso de Sevilla con los canales sociales, ha permitido que la ciudad andaluza se convierta en un centro para la comunicación social y digital, particularmente en canales como Facebook y Twitter.

Gracias a su alto grado de innovación y enfoque internacional, las empresas en Sevilla se han comprometido a crecer notablemente en rentabilidad y creación de puestos de trabajo. La Universidad de Sevilla ha puesto en marcha un plan de 21 millones de euros para crear un nuevo centro de innovación de cara al 2021, con el objetivo de acelerar el crecimiento del ecosistema emprendedor en la capital andaluza.

Esta ciudad también ha tomado participación en los desarrollos de e-learning, big data y marketing móvil.

· El término más buscado ha sido “publicidad online”.

· Los términos “Email Marketing” y “Segmentación de Mercados” han aumentado un 160%.

· 90% más búsquedas sobre SEO.

· Muchas búsquedas sobre “ Las redes sociales más utilizadas”.

4 pasos para encontrar la agencia ideal para una empresa

Antes de tomar la importante decisión de contratar una agencia para crecer un negocio, Arianna y su equipo en Topagencias recomiendan realizar estas preguntas:

1. ¿Se tienen buenas referencias y se ven reseñas positivas de dicha agencia?

2. ¿Se posee suficiente experiencia en los servicios que se necesitan para lograr los objetivos planteados?

3. ¿Sus precios y tarifas se adaptan al presupuesto planeado?

4. ¿Tiene una misión que se alinee con los valores de la empresa?

La respuesta a todas estas preguntas se pueden encontrar en Topagencias, donde se pueden buscar servicios, filtrar, leer opiniones, y encontrar la agencia que se adapte a las necesidades del proyecto o negocio.

