El Ayuntamiento de Fuentenovilla adquiere la aplicación educativa Smartick Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 17:06 h (CET) Carlos Piñeiro, director del CRA PIFAMAD del municipio, fue el encargado de presentar esta aplicación matemática destinada para alumnos de tercero a sexto de Primaria, cuyas licencias para este año ha subvencionado íntegramente el Ayuntamiento de Fuentenovilla Stmartick es la aplicación matemática que ya utilizan los profesores del Colegio CRA PIFAMAD de Fuentenovilla para completar la educación y el curriculum de sus alumnos. Está para los estudiantes de tercero a sexto de Primaria que, a través de sus tablets, pueden acceder a esta herramienta online para mejorar sus conocimientos en la materia.

El Ayuntamiento ha subvencionado la licencia para este año, “en total son 21 licencias a 50 € cada una, cuyo coste ha asumido íntegramente el Ayuntamiento de Fuentenovilla”, explica Jonatan Cámara, concejal de Educación, Cultura y Juventud de Fuentenovilla.

El objetivo de esta aplicación es complementar la enseñanza de las matemáticas de cada curso. Estas licencias se renuevan anualmente. “Iremos valorando sucesivamente la posibilidad de volver a subvencionarlas para que los alumnos del municipio sigan teniendo más recursos educativos. Seguimos trabajando para atender las peticiones del colegio, ya sea con la adquisición de otras aplicaciones o dotando a la biblioteca de nuevos medios”, afirma Cámara.

El concejal destaca la importancia de “eliminar este coste económico para las familias del municipio. Nuestra intención es complementar y hacer más enriquecedora la formación de los alumnos de primaria del colegio, ofreciéndoles otras herramientas no tan comunes y no establecidas en el plan de estudios”.

Sobre Smartick

Esta aplicación matemática está basada en la inteligencia artificial y se adapta al ritmo y capacidad de cada niño, fomentando la lógica y el razonamiento, mucho más allá del cálculo mental, a la vez que mejora su comprensión lectora. Desde su tablet, cada usuario puede progresar según sus conocimientos, sin frustración, desarrollando confianza en sí mismo.

Este software de inteligencia artificial analiza la forma en que cada niño resuelve problemas matemáticos, adaptando el contenido a su velocidad de aprendizaje. La idea es estimular al estudiante con continuos retos adaptados a su nivel y la repetición de ejercicios y tareas que prometen garantizar una mejoría en las notas de los alumnos con sólo quince minutos de uso al día.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.