Events Marketing Group se traslada a Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Dentro de su plan de mejora y expansión, la agencia Events Marketing Group quiere anunciar el traslado de sus oficinas a unas nuevas instalaciones, desde las que a partir de ahora desarrollarán las diferentes actividades a las que se dedican Las nuevas oficinas ya se encuentran operativas y a pleno rendimiento, por lo que tanto los clientes que utilizan sus servicios como aquellos interesados en conocer al grupo se pueden acercar en persona para conocer los variados servicios que proporciona la agencia EVENTS MARKETING GROUP, que se pueden dividir en dos grupos: diseño y marketing online, por un lado, y organización de eventos por otro.

Diseño web y marketing online

Bajo la marca Disseny BCN en Cerdanyola del Vallès, EMG realiza tareas de diseño de páginas corporativas, blogs de empresa y otro tipo de proyectos web, orientados a mejorar la experiencia del usuario y aumentar las conversiones de la empresa a la que representan.

Tanto esta como su otra marca Merkethink cuentan con la garantía de llevar más de 15 años trabajando en el sector, además de estar certificados como Google Partner, un detalle que aumenta la confianza de que la estrategia a seguir es la correcta.

La lista de proyectos que has desarrollado y siguen manteniendo es muy elevada, y los comentarios de los clientes son muy positivos.

Eventos particulares y corporativos

El segundo grupo de servicios que gestiona EMG tiene que ver con organización de eventos de todo tipo, divididos en varias marcas según la naturaleza de la celebración:

La web de despedidas de soltera Despidalia ofrece una amplia variedad de talleres y actividades con las que organizar una despedida de soltera por todo lo alto.

De cara al mundo empresarial, se organizan actividades de team building con Off Business, que también cuenta con eventos como cenas y reuniones de empresa.

Para otro tipo de cenas, tanto corporativas como particulares, las cenas espectáculo Cenalia ofrecen una amplia variedad de locales y opciones, adaptadas a cada ocasión.

Las despedidas de soltero en Resacón en Barcelona tienen una amplia variedad de planes originales para todos los bolsillos.

Para quienes buscan aliviar tensiones y mejorar su estado de ánimo, EMG recomienda los talleres de risoterapia con La Risa Floja. Una actividad que aporta grandes beneficios.

Una de las innovaciones del grupo son las pedidas de mano con DQSI, especializada en organizar un plan a la medida para crear desde el principio recuerdos únicos. Propuestas originales para quienes no quieren hacer las cosas igual que el resto.

Las fiestas en barco a través de Fiesta Boats proponen llevar la celebración más allá de la playa en verano, y disfrutar de actividades en alta mar para grupos con muchas ganas de divertirse.

Por último, para quienes quieren darle un toque picante a su fiesta, en tapersexbarcelona.com organizan reuniones de tapersex en toda la provincia de Barcelona. Ideal para despedidas de soltera o simplemente para organizar una reunión divertida y descarada.

Todo desde las nuevas oficinas en Cerdanyola

Según Enrique Camba, CEO de Events Marketing Group:

“Hemos elegido estas nuevas oficinas por muchas razones. En primer lugar la amplitud de las instalaciones, con muchos más puestos de trabajo que nos ayudará a crecer. Las oficinas cuentan además con una sala privada para mantener reuniones más cómodas con nuestros clientes.

En segundo lugar, es que no nos hemos alejado de las anteriores oficinas de Montcada i Reixac, por lo que los clientes pueden desplazarse sin problema y muchos de ellos, ubicados en Sant Cugat del Vallés, Cerdanyola y Barcelona, tardan menos en desplazarse, además de poder aparcar mucho mejor.”

Vídeos

Nuevas oficinas de EMG