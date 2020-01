Francisco Uriarte, ganador del concurso nacional de Forex2019 comienza una nueva etapa en su trading Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 15:38 h (CET) "Francisco Uriarte tiene un currículum increíble, ha trabajado en la mesa de traders de una gran compañía durante diez años, tres de ellos como director. Desde hace cuatro años es trader independiente a tiempo completo, desde hace un año empieza un nuevo proyecto cuyo objetivo es llevar el trader profesional a todo el mundo" Francisco Uriarte tiene una gran trayectoria, sin embargo hace cuatro años decidió que otras cuestiones como el tiempo libre o la libertad tienen más valor que la vida corporativa en una gran empresa de inversión. Su objetivo ahora es llevar todo su conocimiento y experiencia en el mundo de la inversión.

Como es bien sabido, el trading está de moda, para algunas personas es una forma de vida, para otros una forma de obtener un sobresueldo, la cuestión es tener el conocimiento y los medios para obtenerlo, ya que tal y como afirma Paco, "el mercado es extremadamente competitivo de modo que solo en manos de un verdadero profesional estaremos seguros".

La primera pregunta es obligada, tras el rotundo éxito en el concurso de Forex2019 '¿Qué estrategias ha utilizado para ser el trader más rentable del panorama nacional con una rentabilidad del 233.8% en su cuenta?' Francisco afirma, entre risas, que "un mago no desvela sus trucos, lo importante es tener una estrategia definida, no dejar al azar las entradas y salidas del mercado" y sobre todo a Francisco le gusta mucho realizar estrategias con medias móviles y el análisis técnico que ocupa un lugar fundamental en su operativa.

El señor Uriarte habla del notable salto en su carrera, la gran diferencia entre ser un trader institucional a un trader profesional particular desde casa.

"La clave es la libertad, el ser un trader independiente, con libertad sin horarios ni jefes y sobre todo teniendo la posibilidad desde cualquier sitio con el único requisito de tener una buena conexión a internet".

Sin embargo el Sr Uriarte hace un llamamiento a la prudencia, "el trading requiere tiempo, esfuerzo y dedicación y por tanto requiere de mucho estudio y práctica para alcanzar altas rentabilidades". Por todo ello este profesional recomienda siempre seguir a traders profesionales rentables y no operar hasta no tener unos resultados consistentes.

Finalmente Francisco deja este enlace a una conocida empresa auditada de cuentas de trading, donde no solo se pueden ver sus resultados en tiempo real sino que también es posible ver su portfolio.

https://www.fxblue.com/users/uriarteforex

