Firma electrónica de documentos con Docuten sin salir de Dynamics 365 Business Central

lunes, 27 de enero de 2020, 15:02 h (CET) Innova y Docuten han firmado un acuerdo para crear y comercializar la aplicación Docuten eSign para Microsoft Dynamics 365 Business Central. Esto implica que será posible gestionar el proceso de firma electrónica de todos sus documentos directamente desde el ERP de Microsoft Innova Advanced Consulting como Microsoft ISV Development Center y proveedor especializado de soluciones y servicios de Microsoft Dynamics, y Docuten como especialista en firma electrónica con clientes del calibre de Desigual, Louis Vuitton, Estrella Galicia o Cabify, acaban de firmar un acuerdo para crear y comercializar la aplicación Docuten eSign para Microsoft Dynamics 365 Business Central y sus versiones anteriores.

El objetivo es desarrollar Docuten eSign, una nueva aplicación para la incorporación de la firma digital de Docuten dentro del entorno de Microsoft Dynamics bajo el nombre de Docuten eSign que en breve estará disponible en Microsoft Appsource con opción de Trial gratuito.

A la vez Innova ha comenzado a distribuir en exclusiva la herramienta en España y Portugal, Reino Unido, Alemania, Holanda, Francia, Dinamarca, Estados Unidos y Canadá a través de su canal de distribución, compuesto por el ecosistema de Partners de Microsoft incluyendo a los principales CSPs.

Brais Méndez, CEO de Docuten, destaca la simplificación para los usuarios del ERP que supone la integración directa de Docuten dentro de Microsoft Dynamics Business Central. E Ignacio Sainz de Baranda, CEO de Innova, ve este acuerdo como una excelente oportunidad de ofrecer un sistema de firma electrónica avanzado a su canal de distribución y de esta forma ponerlo a disposición de todos los clientes de Microsoft Dynamics Business Central a nivel mundial.

Firma electrónica de Docuten

Docuten permite firmar documentos con firma electrónica cualificada y firma electrónica avanzada que de acuerdo con el Reglamento Europeo (Nº910/2014) de Firma Electrónica son firmas seguras y legalmente válidas.

Conector + APP de Innova para Dynamics 365 BC

Microsoft Dynamics 365 Business Central es el ERP de Microsoft que reúne toda la potencia de Dynamics NAV (Navision) en la nube, integrado con Office 365 y Power Platform. Con APP conectada de Innova para D365BC será posible realizar toda la gestión del proceso de firma electrónica de todos los documentos de la empresa directamente desde el ERP.

Innova Advanced Consulting

Innova Advanced Consulting es un proveedor especializado en servicios Microsoft Dynamics al canal de partners de Microsoft, mediante un completo catálogo de servicios y soluciones que giran alrededor de Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 for Finance and Operations y Power Platform. La trayectoria de Innova comenzó en 2003 y hoy en día es uno de los 9 MICROSOFT ISV DEVELOPMENT CENTERS que tiene Microsoft, el único en España y uno de los cinco fuera de Estados Unidos.

Docuten

Docuten, plataforma propiedad de Enxendra Technologies, es un garante europeo de firma digital, factura electrónica y cobros, que tiene como objetivo principal la automatización de todo el ciclo de documentos de negocio. Opera en blockchain permitiendo auditar la existencia de documentos y facturas, así como hacer un seguimiento del ciclo de vida de los mismos. La trayectoria de Docuten comenzó en 2009 y, actualmente, cuenta con tres sedes en A Coruña, Madrid y Londres, con una amplia cartera de clientes entre los que se encuentran empresas empresas cotizadas en IBEX35, MAB y Mercado Continuo.

