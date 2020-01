Álvaro Sáez: en la atracción de capitales, Portugal gana a España por goleada Comunicae

lunes, 27 de enero de 2020, 11:11 h (CET) Álvaro Sáez, abogado fiscalista: "El gobierno portugués mediante la aplicación de medidas ventajosas sobre el Impuesto de la Renta fomenta un nuevo espíritu de competitividad fiscal , con el que se estimula la economía y el tejido empresarial, atrayendo a profesionales no residentes e inversores con elevados rendimientos o con un patrimonio o poder adquisitivo elevados. Madonna, Jon Malkovich o Carmen Martínez Bordiú son claros ejemplos de lo anterior" La recuperación económica de Portugal es considerada por expertos y medios como un milagro que viene avalado por los datos macroeconómicos de su gobierno https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=investimento- estrangeiro-em-portugal-representa-sinal-de-confianca-na-economia.

En ellos se aprecia como ha crecido la demanda interna gracias al capital llegado de otros países atraídos por una nueva competitividad fiscal que lleva en funcionamiento desde 2015.

Según los datos de la OCDE —Organización para la Cooperación y el Desarrollo— https://data.oecd.org/portugal.htm#profile-jobs los vecinos lusos ocupan el puesto nº 12 en cuanto a crecimiento de la renta disponible lo que supone estar 5 puestos por delante de España, al igual que en el caso de comercio de bienes y servicios, entendido como % del PIB del ratio exportaciones/importaciones.

A mayores y según las estadísticas del portal del INE —Instituto Nacional de Estadística— portugués https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&i ndOcorrCod=0005599&selTab=tab0— la tasa de desempleo es de un 6,1% , la mitad que hace 4 años, frente al 14,5% español.

Álvaro Sáez, abogado fiscalista, afirma:

"Portugal hoy por hoy no solo conserva lo que ya es suyo, sino que atrae con unas condiciones insuperables muchísimo capital extranjero. ¿El truco? Las ventajas fiscales".

En el informe de mercado de TTR sobre el país luso —

https://www.ttrecord.com/es/publicaciones/informe-por-mercado/informe- mensual-peninsula-iberica/Mercado-Iberico-Noviembre-2019/1915/ — se encuentra, por ejemplo, que su mercado ha crecido en nivel de actividad un 8,5% comparándolo con el mismo período de 2018. Todos son datos lo suficientemente favorables como para que ser tenidos en cuenta.

Álvaro Sáez, Abogado de Impuestos, dice:

"Las estrategias fiscales centradas en que los que más tienen consigan no pagar Impuestos o pagar pocos Impuestos les permite a nuestros hermanos portugueses que la máquina funcione y prospere y que por extensión la estabilidad económica se mantenga.

La bajada de Impuestos a los ricos atrae inversión —y evita su salida— y genera una mayor capacidad de crear empleo y de recaudar impuestos".

En el libro No pagar Impuestos para ayudar a los demás— https://www.amazon.es/dp/8417740961/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_CmvWDb6E5 1Y3N—, Álvaro Sáez habla del común miedo y del tabú en las políticas fiscales a la bajada de Impuestos a los ricos:

"La idea no es complicada ni difícil, solo es una cuestión de cambiar el chip y atreverse. Nuestra cultura económica, como en gran medida la cultura económica occidental, tiene muy arraigada esa idea de que bajar Impuestos a los que menos tienen y subirlos a los que más dinero tienen es la única solución posible.

Y se descartan como disparatadas e incluso poco éticas políticas que promuevan exactamente lo contrario".

Según la última encuesta del INE español sobre filiales de empresas españolas en el exterior — https://www.ine.es/prensa/filext_2017.pdf — Portugal es el país con mayor número de filiales españolas con un 9,9% del total.

Álvaro Sáez, abogado fiscal, insiste:

"La solución está en nuestras manos, o, en este caso en la de nuestros políticos, que tienen que ser capaces, ser valientes y tomar decisiones que, aunque de primeras suenen mal para la gran mayoría, consigan hacer crecer al país de una forma diferente a la hasta ahora conocida".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.