Cómo comprobar los kilómetros reales de un coche Además de todo lo anterior, también tendremos que revisar la cantidad de propietarios que ha tenido el vehículo

lunes, 27 de enero de 2020, 11:59 h (CET) ¿Sabías que 3 de cada 10 coches tiene un historial negativo? Hay muchos fraudes en el mercado de segunda mano, por lo que es importante tener presentes algunas precauciones antes de hacer ninguna compra.



Uno de los fraudes más habituales es la manipulación de los kilómetros.



A mayor cantidad de kilómetros que tenga el coche, más riesgos tendrá el comprador. Y es que este número afectará tanto al tiempo de vida útil del vehículo, como a la seguridad del mismo, al precio, como al valor.



Una de las fórmulas más prácticas de comprobar los kilómetros reales de un vehículo es pedir un informe DGT. Algunas empresas nos lo permiten solicitar con un coste determinado. Nos permitirá salir de dudas y tener las cosas más claras antes de comprar el vehículo.



Además, también puedes comprobar los vehículos de esta manera: Formas de comprobar el kilometraje real de un vehículo



Lecturas del cuentakilómetros

Con toda la información delante, vamos a ver la evolución de los kilómetros que se le han ido haciendo al coche. Este dato aparecerá en los documentos de los mantenimientos y reparaciones que se han llevado a cabo, incluso en la ITV.



Cualquier anomalía o falta de coherencia en el kilometraje se detectará de inmediato. Es complicado falsificar todos estos documentos para que guarden una cierta lógica.



Con un poco de paciencia, y analizando los detalles, podemos detectar el engaño.



Uso y desgaste Algunos elementos del vehículo nos permiten determinar la cantidad de kilómetros aproximado que tiene. Podemos fijarnos en el estado de las ruedas, de los pedales o los frenos.



Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando de un vehículo con menos de 20 000 km, lo más habitual es que lleven las ruedas montadas de fábrica.



También podemos hacer una comprobación en los cambios de aceite. Lo más habitual es que en el coche haya una especie de adhesivo o etiqueta que nos indique cuando se hizo el último cambio de aceite, así como la lectura de km que tuvo en ese momento.



Y no te olvides de analizar el interior: aquí podemos encontrar algunos síntomas de desgaste lógicos, como el estado en el que se encuentra el volante, el freno de mano, los pedales, palanca de marchas, asientos, entre otros.



Comprobar el kilometraje con un cuentakilómetros mecánico Si el vehículo cuenta con un kilometraje mecánico, será cuestión de hacer una revisión de los números para determinar si están correctamente alineados y si se pueden visualizar con facilidad. En el caso de que no sea así, si existen variaciones o saltos entre los números, puede ser el indicativo de que hay algún tipo de fraude o vulneración del kilometraje.



Cantidad de propietarios Además de todo lo anterior, también tendremos que revisar la cantidad de propietarios que ha tenido el vehículo. En el caso de que el número de los mismos sea exageradamente alto, puede ser el indicativo de que algo no va bien. Este dato también se puede encontrar en el informe de vehículos DGT.



Estas claves te permitirán saber la cantidad de km reales del coche.

