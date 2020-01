​Como se va maquinando la gran traición a España

Bien, es posible que muchos ciudadanos no hayan prestado atención a una noticia que, seguramente, para la mayoría de ellos no tiene trascendencia, no merece prestarle atención o se trata simplemente de un acto más, propio de las actividades de un presidente ; pero para los que tenemos curiosidad por los temas de la política, deberemos confesar que nos ha causado sorpresa, aunque no nos ha extrañado en absoluto conociendo la personalidad de quienes se trata y sus posibles conexiones en todo cuanto hace referencia a algunos temas de la política española y, especialmente, a todo cuanto hace referencia a la rebelión de la comunidad catalana, a sus principales actores y a la intervención, cada vez más evidente, de los comunistas de Podemos, encabezados por Pablo Iglesias, en todo lo que hace referencia a las últimas actuaciones del Gobierno y, particularmente, a determinadas decisiones que parecen específicamente orientadas a darle el hachazo final a cualquier resto de Estado de derecho que pudiera existir en España, libre de la contaminación de las ideas de aquellos que siguen empecinados en implantar en nuestra nación el imperio seudo-comunista y disgregador, que los actuales detentadores del poder parecen dispuestos a imponer a aquellos españoles que vemos con impotencia como, día a día, España va perdiendo sus señas de identidad para irse pareciendo a su propia caricatura, esta misma que Sánchez e Iglesias están dispuestos a moldear, machacando, haciendo añicos, pulverizando y contaminando cuanto queda en ella de democracia, de libertades, de tradición, de ética, moralidad, respeto por las ideas ajenas o sentimientos patrios, para infectar la argamasa resultante con los virus de la traición, tiranía, subversión, degradación económica, separatismo y enfrentamiento entre españoles, con los que elaborar un nuevo Estado a la imagen y semejanza de aquellos que están conduciendo a la América latina a su propia autodestrucción, en manos de dictadores capaces de llevar a sus pueblos a la tiranía y la miseria más absoluta.



Al parecer, una de las visitas que ha llevado a cabo el señor Pedro Sánchez ha sido para tener una entrevista con el señor Alexander Soros, hijo del multimillonario e inversor George Soros, aprovechando su visita a la ciudad suiza Davos. Según parece no es la primera reunión que tienen ambos personajes, porque malas lenguas afirman que tuvieron otra reunión poco después de que Sánchez presentara y ganara la moción de censura contra el gobierno del señor Rajoy, en aquella ocasión acompañado por el, entonces, ministro de Asuntos Exteriores, señor Borrell. La noticia dice que a esta última entrevista le acompañaron las ministras Nadia Calviño y Teresa Rivera. Puede que muchos españoles no sepan de quien se trata este personaje, un gran magnate, “influencer” en el mundo de las finanzas (en 1992 causa la quiebra del Banco de Inglaterra) y con suficiente poder para mantener revoluciones, provocar caídas de gobierno o, como parece que ha ocurrido en España, favorecer y financiar la causa de los soberanistas catalanes. De él se dice que ha pronosticado para nuestra nación, lo siguiente: "El destino que le espera a España es quedarse permanentemente en crisis", una predicción inquietante por parte de alguien que, al parecer, podría conseguir, si lo quisiera, que esta profecía tuviera se cumpliera.



La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿Qué motivo hay para que Soros tenga interés en entrevistarse con un don nadie como es el señor Pedro Sánchez? Y también podríamos preguntarnos: ¿Qué relación y de qué manera pudo contribuir el señor Soros a la presentación de la moción de censura contra Rajoy, para que fuera necesario que el hijo del magnate se reuniera con Sánchez, al poco tiempo de que la ganara? Y, precisamente, interesaría saber lo que estas visitas pudieran dar a entender, por ejemplo: “¿Qué relación y con qué fines unen al veleta de P.Sánchez con el gran magnate estadounidense y de qué modo las intrigas que puedan existir propiciadas por ellos, han venido influyendo en la actual situación política de España? Los escritores Juan Antonio de Castro de Arespacochaga y Aurora Ferrer, autores de libro “Soros, rompiendo España”, defienden en su tesis lo siguiente: “el financiero, a través de entramados económicos y societarios, ha influido y financiado el movimiento independentista y ha ayudado a crear una especie de leyenda negra sobre las carencias democráticas de España a nivel internacional. Así, con esta estrategia para “debilitar” las estructuras del Estado Español Soros y sus aliados habrían pretendido convertir Europa en una potencia frágil a la que poder dominar.” ¿Van ligando ideas?



Y otra noticia, no menos inquietante, que nos indica el peligro que entraña la presencia de ministros de Podemos en el nuevo gobierno de España. Es evidente el cambio de opinión que se le va dando a nuestras relaciones con la Venezuela del señor Maduro, por parte del actual ejecutivo del Gobierno de España. Si alguien hubiera pensado que el señor Pablo Iglesias, aparentemente convertido en perrito faldero del señor Pedro Sánchez, iba a mantenerse echado en el felpudo a los pies de su amo que empiece a despertar de este sueño y espabile porque, los primeros síntomas del poder de Podemos en la Moncloa ya los tenemos ante nuestros ojos: Sánchez, que hace poco más de un año reconoció como presidente provisional de Venezuela al señor Juan Guairo como, por cierto, hizo el resto de Europa; parece que ha dado un giro de 180º y ahora, ante la visita del mandatario venezolano a España, parece que se va a negar a recibirlo, encargando de esta misión a una de sus ministros. ¿No son los de Podemos defensores y beneficiarios económicos del señor Maduro, a quien siempre han defendido? Pues es evidente que no quiere desairarlo.



Por si esto no bastara, tenemos a nuestro ministro, señor Ávalos, que “por casualidad” estaba de paseo por el aeropuerto de Madrid, Barajas, en la madrugada del domingo al lunes, y vean por donde, tuvo la suerte o desgracia de tropezarse con el avión de la señora vicepresidenta de Maduro, la señora Delcy Rodríguez, con la que aprovechó para entrevistarse, “nada preparado, todo fortuito” ¿Alguien puede dudar de que, detrás de estos encuentros, de este viraje radical de la política española respeto al régimen de Venezuela y de las continuas intervenciones del entrometido de Zapatero en beneficio del régimen totalitario venezolano; no está bien visible la mano negra de Podemos, fieles aliados de dictador Maduro? Evidentemente todo está conectado.



Con todos estos temas, respeto a las distintas formas de que se van valiendo los que pretenden traicionar a España, ahora se le va a presentar al señor Presidente un embolado del que va a tener que tomar nota por lo que de gravedad tiene el tema y por la sencilla razón de que, de ninguna manera, puede dirigir la mirada hacia otro lado debido a que, lo que han decidido en Marruecos afecta directamente a la soberanía de España y referencia directa a nuestras islas Canarias. Se trata de dos leyes que acaba de aprobar la Cámara baja marroquí por las que se fija en 12 millas náuticas las aguas territoriales del reino alauí, delimita las 200 millas su Zona Económica Exclusiva e incorpora las 350 millas de su Plataforma Continental. Esto podría entenderse como admisible si esta decisión, tomada unilateralmente por Marruecos, no implicara afectar la soberanía náutica de Argelia, Mauritania, el Sahara Occidental y, naturalmente, a España.



Hablamos de la soberanía sobre islas e islotes españoles en la costa de África, que quedarían comprendidos en el territorio marítimo de soberanía marroquí y parece que la totalidad de las islas Canarias quedarían afectadas por la Zona Económica Exclusiva. Y un detalle singular. Esta iniciativa marroquí parece tener un objetivo evidente:; apropiarse de un volcán, el monte Topic, a unas 50 millas de la zona económica exclusiva española que, por lo visto, está enteramente cubierto de dos metales muy apreciados, el telurio y cobalto, en la fabricación tecnológica. España, ya en el 2016 había solicitado ampliar la plataforma continental Canaria hasta las 350 millas, algo que la ONU no parece haber resuelto. Si se hubiera accedido a la petición española, el monte Topic y otros volcanes estaría sometidos al control exclusivo del Gobierno español. Puede que éste sea uno de los temas, a los que se deba enfrentar el nuevo Gobierno, que no pueda resolver mediante el procedimiento de ignorar la Constitución para escoger la solución que más le pudiera favorecer. Aquí va a encontrase ante un problema internacional que va a requerir algo más que la habitual demagogia con la que siempre se desenvuelve en los casos en los que no tiene explicaciones adecuadas con las que justificarse.



O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, cada vez sentimos como la sombra de un retorno a la situación previa a la Guerra Civil española, parece que se va cerniendo de nuevo sobre España. No sabemos hasta dónde van a llegar las provocaciones que diariamente van saliendo de este nuevo ejecutivo, ni tampoco, lo que van a tardar los efectos de la errónea deriva económica y fiscal en la que se han embarcado quienes parece que no sienten preocupación por nuestra Deuda pública, nuestro déficit y el aumento desmesurado que se propone el gobierno del gasto público del Estado y de sus comunidades autónomas; pero lo que sí es evidente es que, a los españoles, los que votaron socialista y los que no, nos esperan momentos de grave preocupación y zozobra.