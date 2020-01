Según Gran Via Business & Meeting Center, Barcelona es un referente en competitividad internacional Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 16:59 h (CET) Las facilidades para compaginar trabajo y vida personal dentro y fuera del espacio laboral es uno de los principales atractivos para las empresas Los constantes cambios en materia de tecnología consiguen que las empresas puedan mutar y desplazarse entre ciudades, consiguiendo desarrollar sus negocios en el entorno que más les convenza sin tener que depender de una sede localizada específicamente en su zona de origen.

Un ejemplo de esta ruta que adoptan las empresas es la aplicación de modelos como el Flexi-working, que permite que los trabajadores puedan combinar más fácilmente la vida laboral con la personal. Un modelo que ya ha tenido muy buena acogida en centros referentes en el sector de los workspaces, como Gran Via Business & Meeting Center. Así pues, ¿qué factores pueden condicionar la elección de una ciudad u otra?

Sin ir más lejos, Barcelona se encuentra entre las mejores ciudades del mundo para afrontar con garantías los retos tecnológicos del futuro, según la última edición del Informe del Observatorio de Barcelona. Según este mismo documento, la ciudad condal está bien posicionada en el contexto europeo como mundial, encontrándose entre las 25 ciudades más competitivas del mundo a nivel económico y empresarial.

De esta manera se refuerza el posicionamiento de la ciudad como un factor clave en el compromiso que quiere mantener con las empresas que decidan realizar su expansión en esa zona. “Las inversiones privadas serán la clave en los próximos años, teniendo en cuenta que las cuentas de gobiernos locales y centrales casi siempre están ya demasiado presionadas. Cada parte debe estar tan comprometida con el logro de los objetivos de los demás como lo están con sus propios objetivos”, explicaba Carsten Menke, Responsable de Next Generation Research de la banca privada Julius Baer, que estudia opciones sostenibles de inversión para el futuro, en una entrevista reciente.

Para dar soporte a este planteamiento, también se han de tener en consideración los principales motivos podrían justificar la elección de Barcelona por parte de una empresa para ampliar o situar su espacio de trabajo, según los datos de otra consultora de big data e inteligencia artificial, Bismart:

Innovación en Internet of Things: paradas de bus inteligentes, alumbrado público de tecnología LED que responde en función de si hay peatones… Dos datos que suponen un ahorro de unos 30 millones de euros en electricidad al año.

Wifi público: Poder sentarse en parques, bibliotecas o plazas y trabajar, así de sencillo, y que cuenta con más de 250.000 personas que se conectan al wifi gratuito cada mes.

Conexión ciudadana: Acceso a servicios locales a través de una app, por ejemplo, para ayudar a aparcar o para encontrar el servicio más cercano que buscan.

Tecnología a la última: Los workspaces de Barcelona son lugares donde se concentran algunas de las empresas más innovadoras y un tejido vivísimo de startups. Una manera de fomentar la unión de talentos y la creatividad en espacios que buscan la excelencia en muchos aspectos.

Eventos tecnológicos cruciales: Algunos de los más importantes del mundo han sucedido en Barcelona, como el Mobile World Congress, el IoT Solutions World Congress y la Smart City Expo.

Con este conjunto de factores, el hecho de disponer de una oferta de espacios de trabajo en las que pueden ubicarse las empresas, es múltiple y muy variada, lo que puede responder a las necesidades de cada una de las interesadas en desplazarse a una de las capitales mundiales del business.

