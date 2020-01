Cigna España amplía sus coberturas oncológicas e incluye nuevas pruebas diagnósticas y tratamientos en 2020 Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 16:03 h (CET) Se cubrirán procedimientos como la enterografía por resonancia magnética, la rehabilitación cardíaca tras una cirugía coronaria o infarto agudo de miocardio, y el tratamiento con coils para procesos de embolización. Además, se amplía la cobertura de ligamentos biológicos procedentes de banco de hueso a cirugías de ligamentos de rodilla, y se incluye la asistencia psicoterapéutica en centros de día para trastornos de conducta alimentaria En 2020, los asegurados de Cigna España podrán disfrutar de nuevas coberturas y servicios para seguir viviendo una experiencia única en el cuidado de su salud y bienestar. Así, se incluyen nuevos tratamientos* y pruebas diagnósticas* en las áreas de oncología, cardiovascular, traumatología, neurología y psiquiatría. Además, la apuesta continua de Cigna España por la digitalización se materializa en un nuevo portal para empresas y mediadores de seguros, y la unificación del Área Privada del Asegurado y Cigna Wellbeing App™ en un mismo acceso.

En este sentido, entre las nuevas coberturas aplicables a todos los planes de salud completos destacan la ampliación a próstata de determinaciones genéticas BRCA 1 y 2, y la inclusión de pruebas con tecnología híbrida de imagen PET – RMN para la mejor visualización de tumores en tejidos blandos del cuerpo humano. Así, se confirma la apuesta firme de la aseguradora de salud por la mejora continua de sus coberturas oncológicas año tras año.

Además, se cubrirán procedimientos* como la enterografía por resonancia magnética, la rehabilitación cardíaca tras una cirugía coronaria o infarto agudo de miocardio, o el tratamiento con coils para procesos de embolización. En el caso de los planes de reembolso superiores, además, se incluye terapia mediante ultrasonido focal de alta intensidad para casos de Párkinson.

Por su parte, en el ámbito de la traumatología*, se amplía la cobertura de ligamentos biológicos procedentes de banco de hueso a cirugías de ligamentos de rodilla, y en el de la psiquiatría*, se incluye la asistencia psicoterapéutica en centros de día para trastornos de conducta alimentaria.

También hay novedades en el caso de las coberturas complementarias Cigna Salud Psicología*, Dental Mixto* y Pediatría*. A partir de 2020, y con el objetivo de mejorar el tratamiento de trastornos relacionados con la alimentación, Cigna Salud Psicología incluye 20 sesiones adicionales de psicología. En el caso de Cigna Salud Dental Mixto, se incrementan de 84 a 97 los servicios gratuitos de salud dental ­--como 2 limpiezas y 2 empastes anuales sin coste para adultos--. Por último, se incluye un nuevo servicio de terapia visual dentro de Cigna Salud Pediatría.

En el caso de Cigna Salud Farmacia Plus*, la nueva cobertura complementaria de Cigna España disponible a partir del 01 de enero de 2020, se cubren el 50% de los gastos en medicamentos y DIU con un límite anual de 200€ asegurado/año, y los gastos de vacunas en un 50% con un límite anual por asegurado y año de 200€. Además, a través de esta cobertura complementaria se ofrece la posibilidad de recibir los medicamentos en el propio domicilio, con un máximo de 5 envíos anuales.

Apuesta continua por la digitalización

El impulso a la innovación seguirá ocupando un lugar central en la aseguradora de salud. Así, algunas de las principales novedades son la puesta en marcha de un nuevo portal para empresas y mediadores, que ayudará a gestionar las pólizas de forma rápida, ágil y flexible, y la unificación del Área Privada del Asegurado y Cigna Wellbeing App™ en un mismo acceso durante el primer trimestre del año. De esta forma, gestionar los trámites habituales del seguro y disfrutar de videoconsulta médica todos los días de la semana será más fácil que nunca.

En el caso de los servicios para empresas, Doctor Cigna se actualiza con nuevos programas de coaching personalizados y de acompañamiento a pacientes crónicos, dirigidos por el equipo de médicos y enfermeras de Cigna España. Además, a través de la iniciativa Cigna Wellbeing at Work, el programa de contenidos de salud exclusivo para clientes de Cigna España, se seguirá incidiendo en las distintas estrategias de prevención y promoción de la salud desde el entorno laboral.

Con estas nuevas coberturas y servicios, sujetos a los términos y condiciones del seguro de salud contratado, Cigna España consolida su crecimiento sostenido en el país como una de las aseguradoras de salud con mayor ratio de satisfacción y persistencia del mercado nacional, gracias a un amplio abanico de productos innovadores de alto valor añadido y soluciones digitales.

