La Red Medieval presenta en FITUR 2020 su nuevo proyecto: 'En Clave de RE-D'

viernes, 24 de enero de 2020, 15:51 h (CET) 'En Clave de RE-D' une festivales y conciertos que van a tener lugar a lo largo De 2020 en las once ciudades y villas medievales que integran la Asociación. Todos tienen la característica común de ser música de raíz, y de programarse en los escenarios monumentales, relacionados con el rico pasado de cada una de ellas La Red de Ciudades y Villas Medievales ha presentado en FITUR un tercer producto turístico completo que, como los dos anteriores -Concurso de Pinchos Medievales y circuito de carreras populares Red-Corriendo el Medievo- une a todas las localidades que integran la Asociación.

Fue el presidente de la Red Medieval, y alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, quien se encargó de explicar a los medios y tour-operadores esta tercera iniciativa conjunta, bautizada como 'En Clave de RE-D', en el expositor de Euskadi (Pabellón 9 de FITUR 2020). Sagarzazu estuvo apoyado por munícipes y técnicos de las once localidades españolas y portuguesa que forman parte de la Asociación. Así, la iniciativa agrupa a once festivales o conciertos ya consolidados en cada una de las ciudades y villas, y los integra en un ciclo promocional que abarca prácticamente todo el año, desde el mes de marzo hasta el de noviembre.

Sagarzazu destacó que la monumentalidad de los escenarios que acogen los festivales y conciertos programados en 'En Clave de RE-D' “añade valor” a la gran calidad artística de la oferta que también en este sentido hace la Red al turista. “La música nos traslada a otra época, y aún más cuando se interpreta en entornos medievales, donde el sonido es inmejorable, entre las paredes de piedra y la magia de la historia de nuestras ciudades y villas”, señaló el presidente de la Red.

El calendario de 'En Clave de RE-D' lo abrirá, a caballo entre los meses de marzo y abril, el XXXVIII Ciclo de Música Sacra de Hondarribia (Guipúzcoa). Le seguirá el Ciclo de Conciertos Música de la Tierra de Don Quijote, a lo largo del mes de abril, en Consuegra (Toledo). En Laguardia (Alava), el día 12 de abril, tendrá lugar el Concierto de Primavera, con música de Banda, en la Plaza Mayor. En la segunda quincena de junio formará parte de la iniciativa el Concierto de las Candelas, en el Castillo de los Mendoza, con música coral, en Manzanares El Real (Madrid). En julio, Jerez de los Caballeros (Badajoz) ha incluido en la iniciativa su XVII Festival Templario. Igualmente en julio, Ciudad Rodrigo (Salamanca) aporta su Festival Hispano-luso de Cultura Tradicional. Almazán (Soria), también en julio, incluirá dentro de la iniciativa su Velada Mústral, en la Plaza Mayor. Entre julio y agosto, Marvão incluye en el ciclo su Festival Internacional de Música. En septiembre, llegará la 51 Semana de Música Antigua en Estella-Lizarra (Navarra). En octubre, Olivenza va a incluir su otoño musical en 'En Clave de RE-D'. Por último, en noviembre y en Sigüenza, el Ensemble Musicantes llevará a la Ciudad del Doncel de paseo por la Europa de la Baja Edad Media. “En resumen, cada ciudad va a aportar lo mejor que tiene, también musicalmente, a la organización de este nuevo proyecto, ofreciéndole a los visitantes la posibilidad de conocer la Red desde un nuevo punto de vista”, afirmó Sagarzazu.

Con En Clave de Re-D, la Asociación busca la promoción conjunta de sus festivales y conciertos más emblemáticos a lo largo del año, con el fin de que los visitantes de cada una de las ciudades y villas, tengan la oportunidad de calendarizar y agendar en su año turístico otras del mismo perfil combinado, cultural e histórico.

Después de la consolidación en el tiempo de dos grandes proyectos turísticos, como son el concurso de Pinchos y Tapas Medievales, que llegará en 2020 a su XIII Edición, “que no es un concurso de pinchos más, al uso, sino que los cocineros representan lo mejor de la gastronomía de sus comarcas con productos precolombinos”, señaló el presidente de la Red, y el circuito de carreras populares Red-Corriendo el Medievo, “hay miles de carreras en toda España, pero que pasen por cascos históricos como los nuestros, no tantas”, añadió, este tercer proyecto está destinado a hacer crecer aún más a la Red en el año en que se cumplirá tres lustros de actividad.

Sobre la Red de Ciudades y Villas medievales

Red de Ciudades y Villas Medievales es una alianza integrada por once municipios de la Península Ibérica cuyo patrimonio medieval les confiere un atractivo turístico de primer nivel. La Red, que atraviesa la península de Norte a Suroeste, tiene como fin la promoción y difusión de estas localidades, en las que el medievo ha dejado su poderosa huella. Almazán, Ciudad-Rodrigo, Consuegra, Estella-Lizarra, Hondarribia, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Manzanares el Real, Olivenza y Sigüenza en España, y Marvão en Portugal, integran esta unión de ciudades y villas que encierran imponentes paisajes, gastronomía y oferta cultural.

Entre los fines de la Red de Ciudades y Villas Medievales destaca la promoción turística y la organización de determinados eventos que permitan dar a conocer a un mayor número de personas estas localidades.

Uno de los objetivos marcados del proyecto es poner en valor la riqueza y variedad de recursos de unas localidades, que han sido escenario de importantes acontecimientos históricos, siendo su acervo cultural la marca por las que se las reconoce nacional e internacionalmente.

