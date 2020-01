Schneider Electric amplía gama de refrigeración Uniflair y aumenta la eficiencia de los centros de datos Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 14:59 h (CET) La arquitectura free-cooling proporciona una eficiencia un 25% superior con respecto a otros sistemas parecidos, reduciendo así el coste total de propiedad. Este sistema combinado ofrece el mejor índice PUE del mercado, reduciendo el OpEx Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha ampliado su gama de refrigeración Uniflair Chiller and Room, preparada para la arquitectura EcoStruxure. El nuevo Uniflair Extra Large Chiller maximiza la eficiencia con el sistema free-cooling, mientras que la solución Uniflair Extra Large Room Cooling utiliza mayores rangos de operación de agua y aire, ampliando la capacidad de refrigeración. En combinación, proporcionan un sistema líder en el mercado, que otorga un 25% más de eficiencia con respecto a otros sistemas semejantes para la refrigeración de centros de datos.

Diseñados para funcionar como un solo sistema, la solución de refrigeración Uniflair Chiller and Room ofrece el mejor índice PUE (power usage effectiveness - eficiencia de uso de la energía) del sector. Además, reduce los costes operacionales a la vez que maximiza la eficiencia del agua y la energía, convirtiéndose, así, en una solución ideal para centros de datos grandes y de hiperescala. Al estar preparada para EcoStruxure, la solución proporciona, además, una monitorización y gestión remota en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Características y ventajas

El sistema cuenta con una alta eficiencia, que consigue una refrigeración gratuita a mayores temperaturas. Mejora la eficiencia estacional con su avanzado sistema adiabático, con capacidad de recirculación de agua. Además, el sistema cuenta con tres modos de funcionamiento: free-cooling total, mixto y mecánico total, todos disponibles con o sin refrigeración adiabática, para proporcionar la mejor eficiencia para cada entorno.

Además, su huella es más pequeña y flexible, ya que proporciona un 25% más de capacidad con el mismo tamaño, ayudando a los clientes a optimizar el espacio. Además, la reducción del uso del compresor se traduce en un menor tamaño del mismo, lo que minimiza su impacto en la infraestructura eléctrica.

El sistema de refrigeración está diseñado de forma modular, adaptable y escalable, para permitir una implementación rápida, y la posibilidad de crecer fácilmente, satisfaciendo así las necesidades actuales y futuras de la empresa.

"Al diseñar grandes centros de datos para proveedores de servicios y de cloud, los consultores y los clientes buscan un sistema completo que pueda proporcionar operaciones de refrigeración continuas durante cualquier época del año o bajo cualquier condición, a la vez que minimizan los gastos del sistema", asegura Pablo Ruíz-Escribano, vicepresidente de Secure Power en Schneider Electric Iberia. "Esta nueva solución combina refrigeradores adiabáticos con sistema free-cooling y refrigeración de espacios, con una tecnología de refrigeración modular, flexible y eficiente".

Schneider Electric proporciona esta solución como un sistema de refrigeración “todo en uno” optimizado para proveedores de cloud y servicios.

Sobre EcoStruxure ™

EcoStruxure es la arquitectura y plataforma de sistema abierta, interoperable y habilitada para IoT de Schneider Electric. EcoStruxure ofrece más valor en términos de seguridad, fiabilidad, eficiencia, sostenibilidad y conectividad para los clientes. EcoStruxure aprovecha los avances en IoT, movilidad, sensorización, nube, análisis y ciberseguridad, ofreciendo innovación en todos los niveles, incluyendo Productos Conectados, Edge Control y Aplicaciones, Analíticas y Dervicios. EcoStruxure se ha implementado en más de 480.000 ubicaciones, con el soporte de más de 20.000 integradores y desarrolladores de sistemas, y conecta a más de 1,6 millones de activos a través de más de 40 servicios digitales.

