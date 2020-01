Lee Hecht Harrison lanza su nueva marca a nivel global alineada con un nuevo propósito Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 15:07 h (CET) LHH se transforma para aportar más valor a sus clientes. En un entorno cada vez más cambiante, LHH acompaña a personas y organizaciones en sus procesos de Cambio y Transformación Lee Hecht Harrison, multinacional líder en Desarrollo de Talento y Gestión de Carreras, anuncia su cambio de marca a nivel global.

Dicho cambio de marca se traduce no solo en un nuevo nombre e imagen corporativa -de Lee Hecht Harrison a LHH-, sino en un nuevo propósito vinculado al compromiso que la compañía adquiere con sus clientes, convirtiéndose en partner estratégico con capacidad de identificar oportunidades de mejora y llevarlas a cabo: "Opportunity, delivered".

"Nuestros clientes hoy enfrentan nuevos desafíos a una velocidad increíble", asegura el presidente de LHH, Ranjit de Sousa. “La automatización y digitalización, los cambios demográficos, la escasez global de talento y la necesidad de una nueva responsabilidad corporativa han creado la tormenta perfecta y el imperativo para que las empresas piensen de manera diferente sobre la gestión y desarrollo de sus equipos. Nuestra nueva marca y propósito reflejan el valor añadido que día a día brindamos a nuestros clientes, acompañándolos en la ejecución de sus estrategias de negocio y ayudando a sus colaboradores a alcanzar su máximo potencial”.

Reconocido globalmente por su constante innovación en el sector de los Recursos Humanos, LHH ofrece soluciones disruptivas para las organizaciones y las personas. Prueba de ello son el reciente lanzamiento de Ezra, primera aplicación móvil que conecta a profesionales de todos los niveles con coaches de LHH en cualquier parte del mundo, o el Active Placement Model, su reinventado enfoque del Outplacement, que conecta el talento con la demanda de las organizaciones. Así lo ha reconocido también la prestigiosa firma ALM Intelligence, otorgando el premio Vanguard Leader en Talento y Liderazgo durante los años 2018 y 2019.

Marcos Huergo, Director General de LHH en España, destaca que “Nuestra transformación supone un cambio de posicionamiento claro. Un paso hacia delante en el que llevamos trabajando durante los últimos años. LHH asume el compromiso de acompañar a personas y organizaciones, guiándolos en sus procesos de Cambio y Transformación, identificando oportunidades de mejora y haciéndolas realidad”. “Así, LHH sigue ampliando su oferta de soluciones para ayudar a las compañías a pasar del talento reemplazable al talento renovable, ofreciendo una nueva aproximación al ROI, Return on Individuals.”

LHH ofrece una dilatada experiencia en la Gestión de Carreras profesionales, Desarrollo de Talento, Liderazgo, Diversidad e Inclusión, Gestión del cambio, Coaching y Assessment, ayudando a las organizaciones a acelerar su transformación y adaptación al nuevo entorno, y maximizando el potencial de las personas.

"Creemos que hay una oportunidad única dentro de cada empresa y cada persona", destaca Michelle Anthony, Directora Global de Marketing en LHH. "Queríamos que cada aspecto de nuestra nueva marca representara esta creencia y el carácter humano que define nuestra forma de trabajar para las personas.”

"Como partners de las principales organizaciones a nivel global", agrega De Sousa, "nos esforzamos continuamente en innovar, de modo que ejerzamos un impacto real en nuestros clientes: guiando a las personas hacia nuevas oportunidades y desarrollando la próxima generación de líderes”.

