La barcelonesa Steering Machines, Startup Industrial Más Prometedora 2019 Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 14:03 h (CET) Steering Machines ha sido la premiada en el marco de IQS Tech Fest, el único festival de startups industriales de Europa organizado por IQS Tech Factory. La startup creadora de la primera plataforma robótica con ruedas multidireccional ha sido seleccionada entre las diez empresas participantes del IQS Next Tech, el primer programa de aceleración industrial de España de IQS Tech Factory Steering Machines, empresa creadora de la primera plataforma robótica multidireccional con ruedas convencionales, ha sido escogida como la Startup Industrial Más Prometedora 2019 durante el Demo Day de IQS Tech Fest, el primer y único festival de startups industriales de Europa, organizado por IQS Tech Factory juntamente con Barter.

Steering Machines ha presentado su proyecto en una jornada celebrada en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona y que ha reunido en sus dos escenarios paralelos a más de 1.000 visitantes y 30 de las principales startups industriales que cambiarán el futuro del sector en el país.

Como ganadora de la edición 2019 del IQS Next Tech, el equipo de Steering Machines viajará a Shenzhen (China), considerada la principal ciudad y región manufacturera del mundo, para realizar un programa de aceleración de la mano de Brinc Accelerator.

La startup ha sido seleccionada entre las 10 participantes del IQS Next Tech, el único programa de aceleración industrial de España, conducido por IQS Tech Factory, el centro de emprendimiento de IQS, que cuenta con el apoyo de ACCIÓ (Generalitat de Catalunya).

El jurado del Demo Day lo han formado referentes del ecosistema innovador industrial internacional: Heriberto Saldivar (Managing Director de Brinc), Marko Parkkinen (CEO de Seedi Oy), Patricia Pastor (directora de GoHub Barcelona), Drik Heffels (Business Developer de Brightlands), Toni Ruiz (Technology Business Development Project Manager de ACCIÓ) y la periodisa Esther Paniagua.

Steering Machines destaca por haber desarrollado un nuevo sistema de plataforma móvil. Su tecnología permite al robot moverse a todas direcciones en cualquier momento. Esta característica le permite reducir el número de movimientos y otorga máxima flexibilidad de desplazamiento por espacios pequeños y con obstáculos.

“Empresas como Steering Machines son clave para fortalecer el sector industrial, que es la base para establecer una economía de resiliencia con puestos de trabajo de calidad y estables. La nueva industria supone el 50% del PIB en Cataluña, por lo que desde IQS Tech Factory apostamos por fortalecer esta economía a través de IQS Next Tech. Así, impulsamos startups con tecnologías disruptivas que lleven a una promoción económica, laboral y social en el territorio”, explica Oriol Pascual, director de IQS Tech Factory.

La segunda startup galardonada ha sido MiWendo Solutions, ganadora del premio Brightlands. La empresa, desarrolladora de un accesorio para colonoscopios para automatizar la detección de pólipos malignos, realizará una estancia de cinco días en la aceleradora de startups Brightlands, situada en Chemelot (Países Bajos), en la que también asistirán a una masterclass sobre la propuesta de valor y la segmentación de clientes y se reunirán con stakeholders del sector.

El resto de participantes en el IQS Next Tech 2019 han sido: ABLE Human Motion, Biel Glasses, ENGIDI, Groot Urban Farming, Kibus Petcare, Proppos, Sens Solutions y Sonicat Systems.

Sobre IQS Tech Factory: el impulso del emprendimiento industrial

IQS Tech Factory, el centro de actividad emprendedora de IQS, nació en 2015 como la primera aceleradora industrial de España. Desde su creación trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo industrial impulsando la próxima generación de startups industriales transformando sus tecnologías disruptivas en oportunidades de negocio a través de una incubación y un programa de aceleración anual, centrado en evaluar las diferentes etapas del desarrollo de una startup y más allá.

La aceleradora enfoca su actividad en tres líneas principales: la promoción del emprendimiento industrial a través de IQS Tech Fest, la aceleración de nuevas empresas de base científico-técnicas a través del IQS Next Tech y el IQS Innovators Hub con el objetivo de conectar a la gran empresa establecida con startups industriales.

Actualmente, IQS Tech Factory ha acelerado 62 startups procedentes de dentro y fuera de la universidad, que desde 2016 han creado 230 puestos de trabajo y han movilizado más de 27 millones de euros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según Gran Via Business & Meeting Center, Barcelona es un referente en competitividad internacional FIES Group aconseja extremar la precaución ante el riesgo de aludes estos próximos días Sostenible, tech y personalizado, así será el futuro de la alimentación y la restauración, según The Valley Cigna España amplía sus coberturas oncológicas e incluye nuevas pruebas diagnósticas y tratamientos en 2020 Fundación Osborne y Fundación Bertelsmann respaldan la Formación Profesional Dual en la provincia de Cádiz