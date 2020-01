Bionike presenta sus labiales sin gluten para San Valentín Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 11:39 h (CET) Se está a un paso del día más romántico del año: San Valentín. De este popular santo se dice que fue un médico romano convertido a sacerdote, que casaba a soldados en una época en la que estaba prohibido y que por eso fue ejecutado. En su honor, cada 14 de febrero todas las parejas del mundo se hacen obsequios como prueba de su amor. ¿Todavía no se sabe qué regalar? Desde Bionike se proponen labiales sin gluten para sorprender a quien más se quiere en este día tan especial Las sustancias que llevan los labiales pueden afectar, no solo a la piel, sino también a al aparato digestivo, como pasa con el gluten, el compuesto más temido del siglo XXl. Por ello, BioNike, la firma de cosmética nº1 en Italia, especializada en pieles sensibles, ha desarrollado la línea de maquillaje “gluten free” DEFENCE COLOR, para que este San Valentín se puedan dar los besos más románticos, sin preocupaciones.

DEFENCE COLOR LIPGLOSS FRAISE

Este lipgloss está elaborado a partir de una fórmula cremosa y envolvente, no pegajosa. Sus microperlas sumamente finas confieren un color con múltiples reflejos, resaltando la forma y el volumen de los labios. Además, aporta máximo confort y protección gracias al exclusivo conjunto de principios activos “Glow Factor”.

PVP: 12,75 €

DEFENCE COLOR LIPLAQUE labial volumen y brillo

Realza los labios gracias al brillo extremo del efecto de laca. La textura altamente pigmentada garantiza un resultado vívido y completo y un efecto de relleno perceptible. Disponible en 6 tonos.

PVP: 15,30 €

DEFENCE COLOR LIPLUMIERE

Barra de labios con un acabado brillante. Su textura es suave, protectora y emoliente, para un resultado cómodo y natural. Con SPF 15 está disponible en 6 tonos.

PVP: 13,60 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la calle Calle Cristóbal Bordiú 48 de Madrid y en las mejores farmacias. www.bionike.es

