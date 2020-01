De la mano de Vikenzo Nature, todo lo que se necesita saber sobre un jardín vertical Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 10:04 h (CET) ¿Qué significa Jardín Vertical? Un jardín vertical es un jardín que crece hacia arriba (verticalmente) usando una espaldera u otro sistema de soporte, en vez de en el suelo (horizontalmente). Cualquier cosa que crezca en un enrejado o incluso una cerca es técnicamente parte de un jardín vertical. Esta técnica puede ser utilizada para crear pantallas vivas entre diferentes áreas, proporcionando privacidad para su patio o casa La jardinería vertical es utilizada por muchos como un medio para asegurar que están utilizando su espacio de jardín al máximo potencial. Una estructura simple formada por postes de bambú puede permitir que las plantas de frijol trepen verticalmente, proporcionando más espacio de crecimiento que el que sería posible en un jardín horizontal convencional. También se pueden cultivar verticalmente pepinos, calabazas e incluso tomates.

Las plantas trepadoras y las enredaderas están lejos de ser las únicas opciones cuando se trata de la jardinería vertical. Con un poco de planificación y los materiales adecuados, se pueden crear jardines verticales que permiten cultivar prácticamente cualquier cosa. Se pueden encontrar varios kits de bricolaje que utilizan pequeños vasos u otros recipientes colocados en hileras frente a un soporte vertical. Estos recipientes se llenan con tierra y semillas, y luego se riegan.

Por supuesto, no estás limitado a usar una sola fila de contenedores colocados en una superficie vertical. También puedes usar prácticamente cualquier sistema que permita crecer hacia arriba en lugar de hacia afuera. Esto incluye andamios, sistemas de estanterías y más. Simplemente crea superficies planas a intervalos variables a lo largo del eje vertical y añade bandejas o macetas para plantas.

La cosecha de cultivos de un jardín vertical es significativamente más fácil que con un jardín convencional sobre el terreno. Debido a que puede cosechar de pie en su mayor parte o completamente vertical (dependiendo del nivel vertical que se esté cosechando), en lugar de arrodillarse o ponerse en cuclillas en el suelo, la jardinería vertical es más fácil para la espalda y las piernas, y muchas personas con artritis u otras discapacidades la encuentran muy beneficiosa.

Los jardines verticales y su inicio, datan concretamente fueron los babilonios quienes comenzaron a utilizar plantas colgantes, siendo actualmente una de las siete maravillas de la arquitectura, se refiere a los jardines colgantes de Babilonia.

Vikenzo Nature especailista en jardines verticales ofrece más datos interesantes sobre este tipo de jardines:

- En 1919 algunos diseñadores comenzaron a utilizar plantas con más frecuencia en sus diseños bajo un sistema de enrejado, o estructuras de madera.

- En 1990 aparecen los sistemas modulares para un mejor control de riego de los jardines, por supuesto, no tenían nada que ver con los de la actualidad. Se trataba de una serie de cables y paneles que se colocaban directamente en la pared, originando en muchos casos humedad y caída de muros.

- En 1994 aparece la primera aplicación importante de paneles en California, en el Universal City Walk.

- En el cambio de siglo, llegaron las nuevas reformas del sistema panelado, en el año 2002 se ejecuta un impresionante diseño de muro vegetal, en Zurich , Suiza. Contaba con más de 1200 plantas de diferentes países.

- En 2005, el gobierno japonés sufragó y patrocinó una exposición masiva, contando con 30 tipos diferentes de sistemas modulares.

- En 2007 aparece el interés por lo ecológico y sostenibilidad del planeta, o por lo menos un gran crecimiento de pensadores.

- Seattle implementa el factor verde que incluye muros vegetales.

El impulsor de los actuales jardines verticales, Patrick Blanc

Si se habla de impulsores, pensadores o creadores de jardines verticales, el nombre de Patrick Blanc, (3 junio de 1953, París) no puede quedarse en el olvido. Botánico y director del Centro Nacional Francés, especializado en plantas tropicales, fue el mayor impulsor de este movimiento, junto con el profesor Stanley Hart White. Se sabe que Patrick no inventó los jardines, pero construyó muros vegetales o jardines verticales en París, Berlín, Londres, Nueva York, Singapur, Hong Kong… dando un aspecto visual tremendo a dichas ciudades, y convirtiendo grandes pulmones para procesar toda la contaminación.

¿Cómo lo hizo?

Utilizó una red de tuberías controlada por un reloj de válvulas, aportaba la solución nutritiva ya que contenía minerales necesarios para el crecimiento y desarrollo de la planta. El exceso de agua se recogía y recoge en la parte inferior con un depósito o tanqueta. Patrick cuidaba y estudiaba minuciosamente el tipo de planta que instalaba en cada jardín dependiendo de factores como el clima, la orientación solar o el tipo de edificio y lo que quería transmitir, sin duda alguna, es un gran referente para todo aquel que quiera seguir con la innovación de los jardines verticales.

¿Para que se utilizan los jardines verticales?

Los jardines verticales se utilizan para revestir edificios, o diferentes proyectos y son hoy en día una solución clave para combatir el cambio climático y reducir contaminación en grandes urbes, haciendo de estas, espacios más sanos y agradables para toda la comunidad.

Actualmente, los muros verdes son potencialmente valorados por los gobiernos, no como patrimonio cultural y registro histórico (aquí se puede ver en España varios casos famosos, como el Caixa fórum en Madrid, o el enorme perro Puppy situado a las puertas del museo Bilbaíno Guggenheim) sino también por su gran ayuda para el desarrollo de la vida.

Sin embargo, actualmente son muchos los que se deciden a recurrir por el uso de jardines verticales artificiales. Realizando un amplio estudio, ha podido sacar las siguientes conclusiones que seguro que asombran.

¿Qué beneficios ofrece un jardín vertical?

- Los jardines verticales artificiales mejoran la calidad de vida en una ciudad o mundo donde cada vez se reducen más las áreas verdes.

- Tiene un gran impacto visual, como consecuencia a esto, la población puede sentir la llamada SOS de grandes activistas y conciencian sobre el cuidado de plantas, medio ambiente y todo lo que conlleva un mundo mejor.

- Para empresas o particulares, es una opción importante a tener en cuenta, ya que no precisan de mantenimiento, por lo que el ahorro en agua es beneficioso.

- Ofrecen un aspecto 100% natural y el precio es muy inferior al de un jardín natural, tanto en materiales como en instalación.

- Además, se comporta como un aislante térmico y acústico y no atraen insectos o bichos.

- Sin duda alguna es una opción más que considerable para cambiar a un mundo a mejor y poner color en la vida.

