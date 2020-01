Lantronix presentará su puerta de enlace de gestión perimetral (EMG) en la feria Cisco Live de Barcelona Comunicae

viernes, 24 de enero de 2020, 08:35 h (CET) Lantronix, Inc. (NASDAQ: LTRX), un proveedor global de soluciones seguras de acceso y gestión de datos para el Internet de las cosas industrial (IoT, por sus siglas en inglés), presentará sus soluciones de gestión fuera de banda (OOBM, por sus siglas en inglés), en especial, la puerta de enlace de gestión perimetral EMG™8500, en el stand 21C, de la presente edición de Cisco Live, que tendrá lugar esta semana, del 26 al 31 de enero de 2020, en Barcelona "Lantronix, líder consolidado en materia de soluciones OOBM, ofrece a sus clientes la calidad y funcionalidad necesarias para satisfacer sus necesidades de continuidad empresarial en sus centros de datos, oficinas regionales y sitios remotos", comentó Jonathan Shipman, vicepresidente de estrategia de Lantronix.

La puerta de enlace de gestión perimetral de Lantronix (EMG8500), que se presentará en esta edición de Cisco Live, ofrece el mismo grado de calidad, escalabilidad y funcionalidad demostradas que los servidores de consola de Lantronix actuales, pero ahora en un formato modular más pequeño.

Dado el tamaño compacto y el diseño modular de EMG8500, los usuarios pueden elegir la ubicación más eficaz y aprovechar su infraestructura fundamental en centros de datos, sucursales, establecimientos minoristas y sitios remotos. Gracias a su reducido tamaño, son la solución idónea para las aplicaciones con espacio limitado, sin pecar por exceso, como las consolas de alta densidad.

La puerta de enlace EMG8500 está diseñada para satisfacer las necesidades de continuidad operativa, ya que brinda capacidades de acceso y administración remotos para sitios sin personal, sucursales, tiendas minoristas y repartidores intermedios (IDF, por sus siglas en inglés), que precisan soluciones OOBM. Ofrece la posibilidad de resolver problemas de forma remota, aumenta la capacidad de adaptación y acelera los procesos de corrección para garantizar el tiempo de actividad y la eficacia de las redes, lo que permite a las empresas funcionar sin problemas.

Como parte de su familia de soluciones OOBM, la puerta de enlace EMG8500 opera en la plataforma de gestión local basada en la nube de Lantronix, ConsoleFlow™. Ofrece un panel de control unificado que permite centralizar la gestión y automatizar la supervisión, con notificaciones en tiempo real y acceso móvil desde cualquier plataforma iOS® o Android™, para proporcionar un acceso seguro al equipo de TI del cliente.

Lantronix también mostrará su gestor de consola modular avanzado SLC™ 8000 y el gestor remoto de sucursales SLB, que se han diseñado para reducir tanto la complejidad como los costes de la gestión y de la implementación, al mismo tiempo que se consigue maximizar el tiempo de actividad de la infraestructura de TI. Las soluciones proporcionan una gestión segura fuera de banda, a fin de facilitar que el personal de TI de una empresa, al margen de su tamaño, supervise, gestione y solucione problemas de equipos de forma remota desde cualquier lugar, al tiempo que mantiene el acceso a sus equipos esenciales, incluso durante los cortes de red, gracias a conexiones de acceso telefónico secundarias o móviles.

Probar los productos de Lantronix para gestión fuera de banda hoy mismo y de forma gratuita durante 30 días.

Probar ConsoleFlow Cloud Edition de forma gratuita durante 30 días.

Acerca de Cisco Live

Cisco Live, un evento de formación y aprendizaje indispensable para profesionales de TI y redes informáticas de todo el mundo, anima a los clientes, socios y aficionados de Cisco a compartir su visión sobre las tecnologías y soluciones emergentes, con el propósito de resolver varios desafíos en materia de redes y comunicaciones.

Acerca de Lantronix

Lantronix, Inc. es un proveedor global de soluciones seguras de acceso y gestión de datos para activos del Internet de las cosas (IoT). Su objetivo es llegar a ser el proveedor líder en materia de soluciones de IoT que permitan a las empresas simplificar drásticamente los procesos de creación, despliegue y gestión de proyectos de IoT, al mismo tiempo que garanticen un acceso seguro a los datos, tanto para las aplicaciones como para las personas.

Lantronix, que cuenta con más de dos décadas de experiencia en lo relativo a la creación de eficaces tecnologías máquina a máquina (M2M, por sus siglas en inglés), es una empresa innovadora que permite a los clientes que construyan nuevos modelos de negocio y que comprendan las posibilidades del Internet de las cosas. Sus soluciones de conectividad se han desplegado en millones de máquinas pertenecientes a un amplio abanico de sectores: industrial, medicina, seguridad, transportes, comercio minorista, finanzas, medioambiente y gubernamental.

Lantronix tiene su sede en Irvine, California. Para obtener más información, visite www.lantronix.com.Obtenga más información en el blog de Lantronix, www.lantronix.com/blog, donde podrá encontrar las últimas novedades y debates sobre el sector. Si desea seguir a Lantronix en Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix. Consultar la biblioteca de vídeos en YouTube en www.youtube.com/user/LantronixInc o ponerse en contacto con ellos a través de LinkedIn en www.linkedin.com/company/lantronix.

Contacto de prensa de Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Directora de comunicaciones

y marketing corporativo

media@lantronix.com

949-453-7158

Contacto de inversores y analistas de Lantronix:

Jeremy Whitaker

Director financiero

investors@lantronix.com

949-450-7241

Contactos de ventas de Lantronix:

sales@lantronix.com

América: +1 (800) 422-7055 (EE. UU. y Canadá) o +1 949-453-3990

Europa, Oriente Medio y África: +31 (0)76 52 36 744

Asia Pacífico: + 852 3428-2338

China: + 86 21-6237-8868

Japón: +81 (0) 50-1354-6201

India: +91 994-551-2488

© 2020 Lantronix, Inc. Todos los derechos reservados. Lantronix es una marca comercial registrada. EMG y SLC son marcas comerciales de Lantronix, Inc. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.